CHP Çorum’da seçim startını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütleriyle birlikte Çorum’da seçim çalışmalarını başlattı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum olarak seçimlere hazır olduklarını vurgulayarak, “Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışacağız. Devleti tekrardan ayağa kaldıracağız. Ülkemizin kurucu partisi olarak, sıkıntıların farkındayız, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Emaneti alarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çare olacağız” dedi.

CHP İl-İlçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, il genel ve belediye meclis üyeleri parti binasında İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yaparak seçim startını verdi.

İl Başkanı Tahtasız, “Çorum’da yerelden siyaset yapmaya, birleştirici olmaya, çözüm odaklı çalışmaya dün olduğu gibi; bugün de, yarın da büyük bir heyecanla devam edeceğiz. Gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Acıları ve sevinçleri paylaşacağız, halkımızla bir bütün olacağız. Genel Başkanımızın yürüyüşündeki inanç ve azim bizlere ışık olacaktır” diye konuştu.

İKTİDAR TÜKENDİ, ÜLKEMİZ UÇRUMA SÜRÜKLENİYOR

Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet sevdalısı yol arkadaşlarım: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, tam da 4 yıl önce bugün Ankara Güven Park’tan başlayıp İstanbul Maltepe’de sonlanan 24 gün ve 432 km süren “HAK-HUKUK- ADALET” büyük yürüyüşünü başlatmış, bir tarih yazmıştı. Dört yıl sonra tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz. Milletimiz açız diye bağırıyor, Tayyip Erdoğan “Açları siz doyurun” diyor. İktidar tükenmiş ülkede yapacağı bir şey kalmamış. Her gün dizi film seyreder gibi mafya seyrediliyor. Siyaset, tarikat, mafya üçgeninde ülke rant kapısı haline gelmiş, bir uçuruma sürüklenirken, ayan beyan her taraftan dökülmeye başlayan pislikler hakkında, araştırma komisyonu kurmak bir yana, açıklama dahi yapılmıyor. Troller ordusu her yerde gerçek gündemi değiştirmeye çalışsa da, güneş balçıkla sıvanmıyor.

“ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ”

İktidar-mafya ilişkilerinden, açıklanamayan 128 milyar dolardan, borçlandırılmış Merkez Bankasına, 10 milyonun üzerinde işsiz ordusundan, 23 milyon icra dosyasına, kan ağlayan çiftçi, esnaf, işçi kardeşlerimizin sorunlarından, rüşvet ile beslenen siyasilere, ülkeyi yese de doymayan hırslarınızdan, ne yapsanız da bu güzelim ülkeyi kurtaracağız.

Çorum İl Örgütü olarak; il yönetiminden, merkez ilçe yönetimine, kadın kollarımızdan, gençlik kollarına, il genel meclisi grubumuzdan, belediye meclis gruplarımıza, tüm teşkilatlarımızla ilk seçimde iktidar hedefinde olan CHP olarak Çorum’da yerelden siyaset yapmaya, birleştirici olmaya, çözüm odaklı çalışmaya dün olduğu gibi; bugün de, yarın da büyük bir heyecanla devam edeceğiz.

DEVLETİ TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Acıları ve sevinçleri paylaşacağız, halkımızla bir bütün olacağız. Genel Başkanımızın yürüyüşündeki inanç ve azim bizlere ışık olacaktır. Her şeyin farkındayız, her şeye rağmen varız.

Türkiye Cumhuriyeti, Önderimiz Atatürk’ün ifadesi ile; “Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.” Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışacağız. Devleti tekrardan ayağa kaldıracağız,

Ülkemizin kurucu partisi olarak, sıkıntıların farkındayız, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Emaneti alarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çare olacağız; Çorum olarak biz hazırız.

Olası erken seçim için tüm örgütümüzle seçim hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Mahalle, okul, kat, sandık sorumlularını belirleyip çalışmaları bir üst aşamaya geçiriyoruz. Artık yeter!

Seçim sandığını milletimizin önüne koymanızı bekliyoruz. Saygılarımızla…”

Parti binasında düzenlenen istişare ve değerlendirmenin yanı sıra yeni yol haritasının ve çalışma eylem planının belirlendiği toplantıya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İlçe Başkanları, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl – İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları yöneticileri, Kadın Kolları yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile bazı partililer katıldı.