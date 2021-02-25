CHP ilçe başkanlarından istişare toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylık ilçe başkanları toplantısı İskilip'te yapıldı. Toplantıda parti çalışmaları değerlendirilerek, ilçenin temel sorunları görüşüldü.

Toplantıya; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının her ay değişik bir ilçede yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, her fırsatta İskilip'i ziyaret ederek sorunları yerinde incelediklerini, daha önce İlçe Başkanı Yusuf Var ile birlikte kale duvarından düşen taşlar, meslek yüksek okulunun durumu, göletler, yollar ve yarım bırakılmış yatırımlarla ilgili detaylı bir inceleme yapıp dosya oluşturduklarını, sorunları yetkili makamlara ilettiklerini, çözümünün de takipçisi olduklarını söyledi.

İskilip'in öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunlarını gündeme getirdiklerini ifade eden Tahtasız, ilçenin kabuğunu kırması, gelişip büyümesi, işsizlik sorununun çözülmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Toplantıda Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi.

‘ULAŞIM SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ, İSKİLİP'İN BÜYÜMESİ SAĞLANMALI’

İlçe Başkanı Yusuf Var, ilçenin genel yapısından ve temel sorunlarından bahsederek, parti çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

İskilip’in 65 köy muhtarlığı ve 14 mahalleden oluşan bir ilçe olduğunu belirten Yusuf Var, ilçede sadece 2 tane özel sektör yatırımı bulunduğunu, istihdam artırıcı yatırımlara önem verilmesi gerektiğini anlattı. Var, "Son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk nedeni ile ilçemizde artık küçük esnafımız siftah etmeden kepenk kapattığından çoğu işyerlerimiz kapanmış, artık ilçemiz emeklilerden oluşan bir yapıya dönüşmüştür. Artık İskilip'imizin bitmek tükenmek üzere olduğu görülmektedir." dedi.

Var, "29 Kasım 2000 tarihinde temeli atılan İskilip'i Tosya üzerinden Karadeniz İstanbul yoluna bağlayacak olan yol çalışması 10 kilometre yapıldıktan sonra bırakılmış, yıllardır kaynak ayrılmamaktadır" diyerek bir an önce gerekli ödeneğin ayrılmasını ve yolun tamamlanmasını istedi.

Var, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çorum İskilip yolu çalışmaları nihayet sona yaklaşmış ancak Haramidere bitiş noktasından başlayıp İskilip bağlantısı ne zaman tamamlanacaktır merak konusudur.

Dodurga ilçemizden başlayarak Oğuzlar ve İskilip ilçemiz sınırları içerisinde yapımı tamamlanan Obruk Barajı çevresinde çevre yolu talebimiz vardır. Baraj kenarından yapılması gereken çevre yolu, Kargı, Osmancık, Laçin, Dodurga, ve Oğuzlar ilçelerimizi ilçemiz İskilip üzerinden Ankara'ya bağlayacaktır.

Bu ilçeler açısından Ankara yolu kısaltılmış olacak ve ilçemiz ulaşım açısından alternatif hale gelecek, ayrıca baraj çevre yolu üzerinden yeni yatırım imkanları elde edilecektir.

‘KALENİN RESTORASYONU TAMAMLANMALI’

İlçemizin tarihi kalesinin restorasyonu 2020 yılında yapılmış ancak Kale Boğazı Mahallesi kısmı, yani şehre bakan kısmı eski duvarlar halinde bırakılmış olup, şu anda mahalle üzerine eski duvardan kopan taşlar düşmektedir ve aynı şekilde kaleye çıkan yolun istinat duvarında taş düşmeleri yaşanmaktadır. Mahalle muhtarının bu konuda çeşitli açıklamaları olmuştur. Yarım kalan restore işi tamamlanmalıdır.

‘MESLEK YÜKSEK OKULU EMANET BİNADAN KURTARILMALI’

Belediyemizin ve duyarlı İskilipli iş çevrelerinin desteğiyle yüksek okulumuz için bağış toplanarak yaptırılan bina, çökme tehlikesi nedeniyle üniversite tarafından önce kabul edilmemiş, daha sonra bina teslim alınmış ve güçlendirme çalışması başlatılmış, ama paramız bitti gerekçesiyle atıl vaziyette bırakılmıştır. Yüksek okulumuz şimdi emanet binada eğitim vermektedir. İnşaat için ayrılan 2021 yılı ödeneği yetersiz olup bu konuda üniversite yönetimiyle görüşülerek ve siyasi destek alınarak bina için ek kaynak tahsisi sağlanmalı bu bina bitirilerek yüksek okulumuz emanet binadan kurtarılmalı ve bu binada ilçemize dört yıllık bir fakülte açılması için her imkan zorlanmalı çareler aranmalıdır.

İşsiz gençlerimize yeni iş alanları oluşturmak zorundayız. İlçemizde işsizlik had safhadadır. İşsizliğin bu kadar ağır hissedildiği ilçemizde, pandemi koşulları yaşamı daha ağır bir hale getirmiştir.

İnsanımıza yeni sosyal alanlar oluşturmamız gereğinden hareketle, boşaltılmış olan eski ceza evinin bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski cezaevimizin konumu, alanı ve şehrimize bakan manzarası itibariyle çok güzel bir yer olup, orasının ilgili bakanlıkların proje ve maddi desteği sağlanarak, spor, kültür, müze, okuma salonu, konferans salonu çeşitli meslek edindirme kurs etkinlikleri gibi ve başka pek çok kültürel, sportif ve diğer etkinlikler için kullanılabilecek bir yaşam merkezi bir tesis olarak ilçemize kazandırılmalıdır.

‘ARAZİLER SUYLA BULUŞTURULMALIDIR’

İlçemizde sulu tarım faaliyetleri yok denecek kadar azdır.

Şehrimizin Göl köyü veya Elmalı köyü civarında, Sorkun veya Koçcağız köyü civarında, Bayat - Ankara yolu bölgemizde Kayaağzı ve Yukarı Örenseki köyü civarında gölet ihtiyacımız vardır. Özellikle Yukarı Örenseki, Kayaağzı ve Çukur köy bölgesinde yaklaşık olarak 16.000 dönüm arazi suya kavuşacaktır.

Derekargın Köyü Göleti yapılmış ancak sulama kanalları yapılmamış olup bir an evvel tamamlanmalıdır.

Çankırı Çorum Kızılırmak Tımarlı sulama projesinin 2. aşaması bir türlü tamamlanamadığından ilçemiz Kızılırmak civarı köylerimiz çeltik ekimi alanları dışında sulu tarıma geçememişlerdir. Bu projenin ilçemiz köylerine ulaştırılması için el birliğiyle uğraş vermek gereklidir.”