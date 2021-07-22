CHP'li vekillerden Alaca'ya ziyaret

Çorum’a geniş kapsamlı bir ziyaret turu başlatan CHP’li milletvekilleri, Alaca’da kurum ve kuruluşları ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Alaca’da bazı ziyaretlerde bulunarak, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Konuk heyeti, CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen ve yönetimi karşıladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen ile birlikte; Alaca Ticaret Borsası, Şoförler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Ziraat Odası’nı ziyaret eden milletvekilleri, sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.