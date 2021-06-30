CHP Merkez İlçe Kadın Kolları’nda görev değişimi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Hanim Ergül getirildi.

CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini sürdüren Filiz Aydın, sağlık sorunları ve bir süre şehir dışında bulunması gerektiğinden görevinden ayrıldı.

Merkez İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısında ise başkanlık görevine Hanim Ergül seçildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Filiz Aydın, “Onur ve gururla yürüttüğüm CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları görevimi sağlık sorunlarım nedeniyle layıkıyla yerine getiremeyeceğimden dolayı görevimi bırakmak durumunda kaldım. Bundan böyle partimin bir neferi olarak iktidar yolunda partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bayrağı teslim ettiğim Hanim Ergül başkanımıza da başarılar diliyor, bu görevi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yeni başkan Hanim Ergül ise “CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanımız Filiz Aydın’dan boşalan göreve 24 Haziran 2021 tarihinde yapılan Merkez İlçe Kadın Kolları Toplantısında oy birliği ile seçilmiş bulunmaktayım. Bizler Cumhuriyetin kadınları olarak ev ev, sokak sokak, gece-gündüz demeden çalışıp, hem yerelde, hem de genelde partimizi iktidara taşıyacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 19:05