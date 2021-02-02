CHP, otopark ihalesini yargıya taşıyor

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı dün yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yapılan Gazi ve İnönü Caddeleri’nin otopark kiralama ihalesine değinerek, CHP olarak bu konu hakkında iptal davası açacaklarını söyledi.

Tuncay Yılmaz, şehrin trafik sorunun çözümüne yönelik bilimsel ve akılcı çözümlere parti olarak destek vereceklerini belirtti.

Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş ise otopark meselesinin sadece Çorum’un değil Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu dile getirerek Gazi ve İnönü Caddeleri’nde trafik sorunun çözümü için bu tür uygulamaların şart olduğunu ifade etti.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.