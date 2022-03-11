‘CHP ve HDP çıkar ortaklarıyla emperyalizmin mızrak ucudur’

M.BURAK YALÇIN

‘İstiklâl’den İstikbale’ konulu İstiklâl Marşı'nı güzel okuma yarışmasının final ve ödül töreninde konuşma yapan MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “CHP istikametini şaşırmış, Atatürkle yollarını ayırmıştır. CHP ve HDP, zilletin diğer çıkar ortaklarıyla emperyalizmin mızrak ucudur” dedi.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Batı medyasında çıkan ırkçı söylemlere de değinen Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Mehmet Akif şiirinde tek dişi kalmış canavardan bahsediyor. Bir Ukrayna Savaşını yaşıyoruz. Amerika ‘Burası Afganistan değil’ diyor, ‘Avrupa Birliği Temsilicisi ‘sarışın, mavi gözlüler ölüyor ne yapıyorsunuz’ diyor. Avrupa’nın ve Amerika’nın bize bakışında hala bir değişiklik yok. Türk milleti tarih boyunca bırakın insana bir canlıya bile böyle bakmadı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü hoş gördük. Fas’a, Kazakistan’a, Bosna Hersek’e gidin. Türk deyince gözlerindeki ışıltıyı görün. Bu Türk miletinin onlara getirmiş olduğu adalet duygusudur. Bir tane sivilin canına kıymadık, hayvanları geri çektik telef olmasınlar diye. Batıyla Türk milletinin arasındaki fark budur. Ecdad bunu temsil etti, biz de bunu temsil etmeye devam ediyoruz.”

Ayçiçek yağı ile ilgili suni gündem oluşturulduğunu ve kimlerin hangi sebeplerle ortaya çıkardığını gördüklerini ifade eden Azkur, “MHP, Türkiye’nin meselelerini ve kamuoyonun dikkatini çeken hem gündelik ve kroniklemiş gündemlere tam anlamıyla hakimdir. MHP, kukla ile kuklayıcı görmekte, oyunun senaryosunun kimler tarafından hangi merkezlerden kaleme alındığını görmektedir” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın Kuvay-ı Milliye ruhunu temsil ettiğini aktaran Azkur, “Cumhur İttifakı Atatürk’ün yolunda ve izindedir. MHP, Cumhur İttifakının birlik ve beraberlik şuuru içerisinde Türkiye’de Türk milletine hizmetkarlık derdindedir. Bizi CHP ve İYİ Parti’den ayıran bu ve daha fazlasıyla sıralayacağımız hasletlerdir. CHP, Türk tarihine sırt dönmüştür. İstikametini şaşırmış, Atatürk’le yollarını ayırmıştır. Türkiye’nin kuyusunu kazmak için kollarını sıvamış, siyaset yozlaşması, siyasi yıkım müteaahitliği yapmaktadır. Eylem ve emelleri ile bunu defalarca isnat etmiştir.

Kuvay-ı Milliyeyiz demelerine kimse aldanmasın. Tam tersi. CHP, Kuvay-ı militanlık ve miskinlik yapmaktadır. PKK ile aynı yolda yürümektedir. Biz bunun için CHP’nin karşısındayız. Bugün PKK, DHKP-C hiçbir emelinden vazgeçmemiştir. Bugün CHP bunlarla birlikte olduğu için biz bunların karşısındayız. CHP ve HDP, zilletin diğer çıkar ortaklarıyla emperyalizmin mızrak ucudur” şeklinde konuştu.

Dünyanın en ucuz petrol ve doğalgazını Türkiye’nin kullandığını vurgulayan Azkur, “Devletimiz Suriye’de, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasoyonlarında terör koridorunun kurulmasını engellemiş ve bugün şu daha iyi anlaşıldı enerji koridorundan dışlanamaz olduğunu göstermiştir. Dünyanın neredeyse en ucuz petrol ve doğalgazını kullanıyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Büyük oyunda Türkiye kendini figüran olmaya razı olmadığını, ülkemizin oyun kurucu olduğunu ve vura vura tüm dünyaya onların anladığı dilden anlatmıştır” ifaderini kullandı.

Azkur, Mehmet Akif’i kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını da belirterek, Akif’in ahlak abidesi, mücadele ve dava adamı bir insan olduğunu kaydetti.