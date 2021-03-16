CHP’den Danıştay’ın kararına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına sert tepki göstererek, iktidarın Andımız’dan rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Öğrenci Andı’nın okutulmasıyla ilgili Danıştay’ın kararına tepki gösteren CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız “Andımız’ı kaldırmaya uğraşan AK Parti’yi bu kadar rahatsız eden nedir?” diye sordu.

BU NASIL MİLLEYETÇİLİK ANLAYIŞI?

CHP İl Başkanı Tahtasız, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Resmi kurumlardaki T.C.'nin kaldırılması, devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının çıkartılması, milli bayramların sıradanlaştırılması gibi uygulamalar sinsi projenin birer parçası. Bu nasıl milliyetçilik anlayışı?

2018 yılından beri Andımız'ı kaldırmaya uğraşan AKP'yi bu kadar rahatsız eden nedir? Andımız "Türküm" diye başlıyor. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan AKP'nin doğal olarak buna itirazı olacaktır. Andımız, "doğruyum" diye devam ediyor. Doğruluk da bir dert AKP için. Ayakkabı kutularıyla, para sayma makineleriyle, kasalarla yakalananlar kurtarıldı, paralar faizleriyle geri ödendi yetmedi bir de aferin dercesine elçi yapıldı.

Son günlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türklük ifadesine karşı bir politika yürütülüyor. Andımız “Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene.” Diye sonlanıyor. Asıl problem de buradaki "Türk varlığı", istenmeyen, yok edilmeye çalışılan kavram bu. Resmi kurumlardaki T.C.'nin kaldırılması, devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının çıkartılması, milli bayramların sıradanlaştırılması hep projenin parçaları. Ancak öyle bir zaman gelir ki, bu aziz milleti küçümseyen ve önemsemeyenler için pişmanlıklar fayda etmeyebilir.”