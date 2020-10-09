CHP’den esnaf için 17 maddelik talep

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnafın sorunlarına ilişkin hazırladığı 17 maddelik çözüm önerisi il başkanları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak kamuoyuna paylaşıldı.

Çorum’da CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, Koronavirüs nedeniyle zor süreçten esnafı için CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan 17 maddelik çözüm önerisini paylaştı.

Türkiye’nin ağır bir salgın sürecinden geçtiğini belirten Tahtasız, “Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır.” dedi

Esnafın her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücünün kalmadığını aktaran Tahtasız; “Ülkenin dört bir yanından her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnaflar ya da tezgâhına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberleri gelmektedir. TÜİK’in verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken, bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında 7 bin 222 işyeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün Haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkânı olmayan pazarcılar, 500 bin kâğıt toplayıcısı, 30 bin simitçi,10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan, 1 milyon gündelikçi ise temizlikten geçimini sağlarken, bu emekçiler de hükümet tarafından hep görmezden gelinmiştir.” ifadelerini kullandı.

İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmediğini belirten Tahtasız, esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade ederek, esnaf için 17 maddelik taleplerini şu şekilde açıkladı.

1-Acilen bir Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır.

2-Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır.

3-Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne

göre taksitlendirilmelidir.

4-Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.

5-Zincir mağazalar ve AVM’ler için düzenleme yapılmalıdır.

AVM’ler haftanın bir günü kapanmalıdır.

6-Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde

Hazine tarafından karşılanmalıdır.

7-Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız cezalar yazılmamalıdır.

8-Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir.

9-Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara

izin verilmelidir.

10-Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği ile ilgili

yaşadığı sorunlar giderilmelidir.

11-Kamu kurumları, işyerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan

esnafımızdan kira almamalıdır.

12-Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında

yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir.

13-Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır.

14-Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır.

15-Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir.

16-Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve

güvenceye kavuşturulmalıdır.

17-Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır.