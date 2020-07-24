CHP’den Genel Başkan Yardımcılarına ziyaret

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Genel Merkez’i ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı genel başkan yardımcıları ile görüşen Tahtasız ve Tokgöz, ziyaretlerini bu hafta da sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, Tahtasız ve Tokgöz, CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Prof. Dr. Lale Karabıyık'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaret sırasında Çorum'un temel sorunları iletilirken, parti çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Hafta sonu yapılacak olan kurultay sürecinin de değerlendirildiği ziyaretler sırasında parti politikaları, ülke ve Çorum gündemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.