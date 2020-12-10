CHP’den ‘İnsan Hakları’ bildirisi

FATİH BATTAR

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bildiri yayınladı.

Çorum’da da CHP İl Başkanlığı Kadeş Meydanı’nda CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan İnsan Hakları bildirisini okudu.

‘Covid-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız.’ diyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız; “Ülkemizin hak ve özgürlükler karnesi, eşit-özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından, hak etmediğimiz bir utanç tablosudur. Türkiye, “Özgür Olmayan Ülkeler" kategorisinde yer almış, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde; Türkiye 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilemiş, Türkiye; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda, 9 bin 250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır.” dedi

KHK ile ihraç edilen, haklarında soruşturma sonrasında takipsizlik ya da beraat kararı verilen vatandaşların yargı önünde aklanmış olmalarına rağmen, yargı kararları hiçe sayılarak görevlerine iade edilmediklerini ve çoklu hak ihlalleriyle baş başa bırakıldığını belirten Tahtasız; “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı tarafından imzalanan “2. Yüzyıla Çağrı" beyannamemizde de yer aldığı üzere: İktidarımız döneminde; Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için; başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi; sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. iktidar unutmamalıdır ki; bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulamaz, devredilemez, ertelenemez olan temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin, hiçbir rejimin, hiçbir iktidarın geri alma hakkı yoktur.” ifadelerini kullandı.