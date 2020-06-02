CHP’den istifa etti

Ortaköy ilçesi Belediye Meclis Üyesi Vehbi Özdemircan’ın partisinden istifa ettiği belirtildi.

31 Mart 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Meclis üyesi olan Vehbi Özdemircan, istifa dilekçesini Belediye Başkanı Taner İsbir’e sundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, Belediye Meclisi üyeliği görevi uhdesinde kalmak üzere Vehbi Özdemircan’ın CHP meclis üyeliğinden istifa ettiğini, bundan sonraki parti hayatına Saadet Partisi’nde devam edeceğini ve memleketin yararına olabilecek bütün kararlarda kendisinin yanında olacağını ziyareti sırasında dile getirdiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 19:16