CHP’den maden ocağına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı Çomu Maden Ocağı’nı ziyaret etti.

Olayda hayatını kaybeden Veli Karaduman’ın cenaze törenine katılan Tahtasız, daha sonra parti yöneticileriyle birlikte maden ocağı işletmecileri ve yetkililerle görüştü. Tahtasız, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, işyeri sahibi Nazif Yılmaz ve İşletme Müdürü İsa Araç ile görüşen Tahtasız, yaşanan iş kazasının sebebi ve maden ocağının durumu hakkında bilgi aldı.

İşletme Müdürü İsa Araç, işletmede üzücü bir iş kazası yaşandığını, şu anda savcılık ve bilirkişi incelemesinin devam ettiğini belirterek, “son 20 yıldır ilk defa ölümlü iş kazası yaşadık. İşletmemizde her türlü güvenlik tedbirlerini, gereken önlemleri alıyoruz. Milyonda bir olma ihtimali bulunan bir kaza yaşadık.” diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Veli Karaduman’ın 36 yıldır sektörün içerisinde bulunduğunu hatırlatan Araç, aileye başsağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, parti yöneticileri Duran Arslan, Meftun Karatepe, Ali Bükücü, Kemal Börekçi, Kıvanç Azman ve bazı partililer de eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:09