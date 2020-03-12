CHP’den suç duyurusu

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı Belediye Personel Şirketi Müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye’de seviyeli siyaset dilinin yerleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem genel merkezin hem de yerel de kendilerinin gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Fakat iktidarın hem ulusal bazda hem de yerel yönetimlerde kullandığı dil rahatsız edici düzeydedir. Sayın Belediye Başkanının siyasi sorulara cevap vermesi gereken yer kendi personelinin yaptığı yandaş bir firmanın sponsor olduğu program değildir. CHP Belediye Meclis grubundaki arkadaşlarımın muhalefet politikalarını ve çalışmalarını takdir ediyorum. Bilgisiz, belgesiz hiçbir iddiada yada iftirada bulunmuyorlar. Meclis grubumuz Çorum halkına olan sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmektedir. Mart ayı meclis toplantısında belediye personel şirketinin kurum dışı personel alımı ile ilgili sorulara ve belgelere belediye yönetimi tarafından kamuoyunu ikna edici hiçbir cevap verilmemiştir. Bunun için bugün burada belediye personel şirket müdürü hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan suç duyurusu yapmış bulunmaktayız. Buradan yetkililere sesleniyorum, oturduğunuz makamlarda eşit, adil, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyin. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesi’nin icraat ve faaliyetlerini adım adım takip edip tüm Çorumlu hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu korumak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun, kuruluşun ve devrimlerin partisidir. Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu huzur ve refah dolu günlere çıkaracak olan yine partimizdir” dedi.

Basın açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri adli makamlara suç duyurusunda bulundular.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 18:03