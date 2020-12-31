CHP’den yeni yıl ziyareti

M.BURAK YALÇIN

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz gazetemizi ziyaret ederek, 2021 yılını kutladı.

İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü, İl Yönetim Kurulu Üyesi Günsel Yetken ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hava Nur Demirtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Genel Yalın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la 2020 ve 2021 değerlendirmelerinde bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, emekçi basın mensuplarının ve tüm Çorum halkının yeni yılını kutladığını bildirdi.

Tahtasız mesajında, “Önümüzdeki yeni yılın, inşallah pandemi sürecinin bittiği, hak-hukuk-adalet ve demokrasinin egemen olduğu, işsizliğin son bulduğu bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.