CHP’li vekillerden Şahiner’e övgü

CHP’li Milletvekilleri, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şehiner’i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve il yönetimiyle birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’le görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partili vekiller, bölgenin ve Çorum’un en başarılı belediyelerinden biri olduğunun altını çizerek, Başkan Şahiner’i tebrik edip, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, misafirlerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 11:56