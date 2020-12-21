'Çorum'da 28 bin kişi ödenekten yararlanıyor'

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Havanur Demirtaş ve Seher Bayıral, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde kurumda müdür olarak göreve başlayan Levent Tuzcu ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu’ya görevinde başarılar dileyen CHP heyeti, ayrıca pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tuzcu, Kısa Çalışma Ödeneği için 1935 işyerinin başvuruda bulunduğunu, toplam 28 bin 773 çalışanın bu ödenekten yararlandığını belirterek, başvuruların 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini, ancak ödemelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini, Cumhurbaşkanının süreyi uzatma yetkisinin bulunduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Müdürü Tuzcu’ya başarılar dileyerek, gerekli konularda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tuzcu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.