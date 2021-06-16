‘Çorum esnafına darbe’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum'da kurulan Gurme Lezzetler Fuarı'nın Çorumlu esnafa darbe vurduğunu söyledi.

“Çorumlu esnaf giderlerini karşılayamazken, destek alamaz iken, fuar adı altında dışardan konar göçer tezgah getirmek nedir?” diye soran Özsaçmacı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yerel esnafımıza sahip çıkalım” diyerek, slogan atmakla esnafa sahip çıkılmaz. Yaklaşık bir hafta önce aynı konu hakkında uyarıda bulunmuştum. Çorum'da fuarcılık kılıfında, Ticaret Bakanlığı desteği ve dışardan gelen konar-göçer firmaların KOSGEB'ten de destek alarak, bugün mağdur olan Çorum esnafına bir darbe de iktidar vurmakta, yerel yöneticiler susmakta, siyasi aktörler ise alkış tutmakta.

'Belki aktır belki kara, tutar söyler der beni. Muhabbetin sofrasında kurduk büyük kaleyi, şu nefsime fırsat verme, fırsat bulup yer beni' ifadesinde olduğu gibi; Çorum'daki iktidar temsilcilerinin nefsine fırsat düştükçe Çorum esnafı daha çok mağdur olacağa benziyor. Sabret hele diyorlar ya, ben de zaman gelsin söylerim; ak mı kara mı?"

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 19:41