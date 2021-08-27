Çorum gafı Twitter'da gündem oldu

M.BURAK YALÇIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir” gafı Twitter’da gündem oldu.

"Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun burada yaptığı “Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir” gafı kısa sürede Twitter’da trend topic oldu.

Kılıçdaroğlu daha sonra konuşmasını “ildir” diye düzeltsede 60 bini aşkın Twitter kullanıcısı “Çorum” etiketi ile ilgili twit attı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 16:34