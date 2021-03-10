Çorum için destek istediler

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, Çorum'un temel sorunlarını ilettiler.

Tahtasız ve Aylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Parti Meclis Üyeleri Gökhan Günaydın, Zeynel Emre, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Vakıf Müdürü Perihan Yücel, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Koordinatör Yardımcıları Mustafa Yılmaz, Osman Cayak ve bazı bürokratları ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Çorum’un simgesi leblebi, pirinç, ceviz, mantı ve kolonya hediye edildi.

ÇORUM VE MECİTÖZÜ'NÜN TEMEL SORUNLARI İLETİLDİ

Ziyaretler sırasında Çorum’un ve Mecitözü’nün temel sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi. CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, şehrin önünü açacak yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verip destek istedi.

Tahtasız ve Aylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Kadeş Barış Anlaşmasına vurduğu mührü hediye etti.

İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Parti Meclis Üyeleri ve diğer bürokratlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Aylar'a teşekkür ettiler, kendilerine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını açıkladılar.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız daha sonra Halk TV’de Eylül Han Tezel’in sunduğu ‘Yerelden Siyaset’ adlı canlı yayın programına katılarak Çorum’un sorunlarını dile getirdi. Programa Amasya İl Başkanı Av. Turgay Sevindi ve Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de katıldı. Tahtasız, programın ardından Eylül Han Tezel'e CHP Çorum Kadın Kolları'nın yaptığı bronş ve anahtarlık hediye etti.