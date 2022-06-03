‘Çorum için tren yolunun bitmesi çok önemli’

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır, Çorum’da ‘Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz’ adıyla düzenlenen saha çalışmasına katıldı. TSO ziyaretinde Çorum’un da içinde bulunduğu Samsun-Mersin limanını bağlayacak demiryolu projesinin çok önemli bir proje olduğunu söyleyen CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır, parti olarak konunun takipçisi olacaklarını ve üzerine gideceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile milletvekilleri ve parti yöneticileri, aralarında Çorum’un da bulunduğu 51 ilde saha çalışması yapacak.

Bu kapsamda Çorum’a gelen CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)’nı ziyaret etti.

BAŞARANHINCAL: SANAYİCİLERİMİZİN SORUNLARINI İÇEREN GÜNCEL BİR DOSYA TAKDİM EDECEĞİZ

Ziyarette konuşma yapan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP’li Ali Mahir Başarır’a Çorum’un problemlerini ve sanayicilerin sorunlarınızı içeren bir dosya takdim edeceklerini söyledi.

BAŞARIR: ÇORUM’DA BAZI EKSİKLİKLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır da yaptıkları istişareler neticesinde Çorum’da bazı problemlerin ve eksikliklerin olduğunu gördüklerini belirterek, “Hastanedeki eksiklikler, trenyolu, havaalanının bitmemesi. Çorum için Samsun-Mersin Limanını bağlayan trenyolunun bitmesi çok önemli. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Bunun üzerine gideceğiz.” dedi.

‘GELİŞEN MAKİNE SANAYİSİNİN DAHA İYİ YERLERE GELMESİNİ İSTİYORUZ’

Havaalanı yapılırken adil davranılması gerektiğinin altını çizen Başarır, Çorum’un daha iyi yerlere gelmesini istediklerini ifade ederek şunları kaydetti: “11 yıldır Mersin’de de havaalanı bitmiyor. Niye Rize’de var da Çorum’da yok demem. Onlarında hakkıdır. Çorum’un da hakkıdır. Bu konuda adil olmak gerekir. Bununla ilgili elimizden geleni yapacağız. Parti olarak programımıza da koyacağız. Biz Çorum’un Türkiye’de daha fazla gelişmesini, sanayisinin daha fazla gelişmesini, gelişen makine sanayisinin daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bunu geliştirmek için ulaşım çok önemli. Bununla ilgili rapor hazırlayıp genel başkanımıza sunacağız.”

‘EKONOMİ POLİTİKASI TÜRKİYE’Yİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR’

Konuşmasında ekonomiye de değinen Başarır, Türk lirasının sürekli değer kaybettiğini ve ekonomi politikasının Türkiye’yi felakete sürüklediğini belirterek, “

Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Bu ekonomi Türkiye’yi bir felakete götürüyor. Şuanda paramız tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor. Konut fiyatları yüzde 200 artmış. Bunlar makul gelmiyor. Türk parasının değerini korumadığımız sürece, uygun bir faiz politikası yürütmediğimiz sürece, kur politikalı olaydan kurtulmadığımız sürece ekonomi daha kötüye gidecek, özellikle yatırımda büyük zarar edeceğiz. Maalesef bu ülkenin ekonomistleri bunları görmüyor. Türkiye’deki ekonomi bir enkaza doğru gidiyor. Ben hukukçu olarak bunu görüyorum Bakan Nebati bunu görmüyor veya görmek istemiyor. 6 Kasım’da seçim gözüküyor. Bu bir öngörüdür. Bir kışı daha bu iktidar zor geçirir” diye konuştu.

KÖSE: EKONOMİNİN KÖTÜYE GİTMESİNİN SEBEBİ İSRAF VE SAVURGANLIK

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de ekonominin kötüye gitmesinin en büyük sebebinin israf ve savurganlık olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi israf ve savurganlıktır. Bunun yanısıra betona ve belki 50 yıl sonra bile ihtiyaç olmayacak yerlere viyadük, tünel, köprünün yapılmasından kaynaklı. Kıt kaynaklarımız verimli kullanılmıyor. Yolsuzluk tarafına girmek istemiyorum. Savaş halindeki Ukrayna’da bile 2022 enflasyonunun yüzde 7 olacağı civarında konuşuluyor. Rusya’da 16-17 civarında seyredileceği konuşulurken Türkiye’de 70’i aştı. Bu gidişat böyle sürdürülemez.” şeklinde konuştu.

TAHTASIZ: HAK ETTİĞİMİZ YATIRIMI ALAMIYORUZ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Çorum’un çevre illerin çok fazla üzerinde ihracat yapmasına rağmen hak ettiği yatırımı alamadığını dile getirerek, “Toprak sanayisi Çorum’un belkemiği fakat nakliye fiyatlarından dolayı büyük güç kaybetti. Yumurta sektörü yine öyle. Sanayicimiz, esnafımız, çiftçimiz, esnafımız zor durumda. Asgari ücretle geçinmek herhangi bir vekile ya da millete reva görenlere versekte Çorum’un en ücra köşesinde geçinebiliyorlarmı görsek” ifadelerini kullandı.