‘Çorum yarım kalmış yatırımlar cenneti’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çeşmeören YİBO’da incelemeler yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile Çeşmeören YİBO’da inceleme yapan Tahtasız, “2018 yılı seçim döneminde iktidar partisinin milletvekilleri ve il başkanı tarafından acemi birliği sözü verildi. 2019 yılında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme yapıldı, Çeşmeören YİBO’nun bir kısmının acemi birliği haline getirileceği müjdelendi. Söz verileli 2 yıl oldu ancak bu konuda henüz bir çalışma yapılmadı.” dedi.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Polis okulu çeyrek asırdır yapılamıyor. Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak denildi, yapılmadı. Havaalanı inşaatı yarım bırakıldı, yıllardır bir çivi dahi çakılmadı. Demiryolu gelmedi. Alacahöyük’teki turizm projesi yarım bırakıldı, tamamlanmak üzereyken hizmete açılmadı. Tarımsal sulama göletleri yine aynı şekilde yarım bırakıldı. Aşdağul’daki okul binası ahıra dönüştü, Adalet Bakanlığına devrettik dediniz, yarı açık cezaevi yapılacaktı bu konuda da bir gelişme yok. Çorum yarım kalmış yatırımlar cennetine dönüştü. Lütfen yapamayacağınız, yerine getiremeyeceğiniz yatırımların sözünü vermeyin. Halkımızı oyalamayın, halkımızı kandırmayın.”