‘Çorum yatırımda üvey evlat muamelesi görüyor’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, Çorum’a bir demiryolunu, bir havaalanını çok gören AK Parti iktidarının, Rize-Artvin Havaalanına 4,5 milyar TL harcadığını söyledi.

Rize ve Artvin illerinin toplam nüfusunun 500 bin civarında olduğunu ifade eden Coşgunsu, nüfus yönünden her iki şehrin bir Çorum etmediğini dile getirdi.

Yine bu iki şehrin toplam yıllık ihracat rakamının 4 milyar TL olduğunu, Çorum’un ise 35 milyar TL ihracat rakamıyla bölgesinin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Coşgunsu, buna karşın hak ettiği yatırımları bir türlü alamadığına değindi.

Çorum’un yatırım konusunda hala üvey evlat muamelesi gördüğünü kaydeden Barış Coşgunsu, “Çorum'umuza bir hızlı treni, yük treni ve havaalanını bile çok gören zihniyeti Gelecek Partisi İl Teşkilatı olarak kınıyoruz” dedi.

Gelecek Partisi iktidarında Çorum’un hak ettiği tüm yatırımları mutlaka alacağını belirten Coşgunsu, Çorum halkından kendi şehirlerine sahip çıkmayan iktidarlara oy vermemelerini istedi.

Çorumlu vatandaşların her seçimde çantada keklik olarak görüldüğünü ifade eden Barış Coşgunsu, 2023 yılı Haziran ayında ya da erken yapılacak bir seçimde iktidara geleceklerini ve Çorum için gelecek günlerin çok güzel olacağını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 17:59