‘Çorum yüzüstü bırakıldı’

RECEP MEBET

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İktidara geldiğimizde Çorum hak ettiği yatırımlara kavuşacak” dedi.

Anaocağı olarak nitelendirdiği Çorum’un kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Ali Babacan, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada iktidara yüklendi.

“Çorum her alanda yüzüstü bırakıldı” diyen Babacan, “Bu şehir böylesi üzücü bir tabloyu hak etmiyor. 13 ilçesi ve 759 köyüyle birlikte tüm Çorum’un DEVA’sı olmaya geliyoruz” diye konuştu.

İktidar mensuplarının halkın güvenini kaybettiğini savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Artık bunlar çare olamaz” diyerek AK Parti’yi eleştirdi.

“Mevcut iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor” diyen Babacan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulları yorumlayarak şunları söyledi:

‘AYM TARTIŞMASI ACZİYETİN İTİRAFI’

“Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin aldığı bir karar üzerine, bir hükümet üyesi AYM Başkanı’nı şahsen hedef alan, hem iftiralar içeren hem de tehdit kokan açıklamalar yaptı. Mahkeme kararları elbette eleştirilebilir, ancak ülkedeki güvenliği sağlamakla yükümlü bir hükûmet üyesinin bir yüksek yargı mensubuna sarf ettiği sözler ülkemiz adına utanç vericidir. Hükümetin güvenlik konusundaki acziyetinin itirafıdır. Hükümet kendi işini yapamadığını ilan etmiştir.

Bugün Anayasa Mahkemesi’ni hedef alanların bir kısmı, askeri vesayet günlerinde, o yüce mahkemede görev yapan yargıçların hür iradeleriyle davranma cesaretine sahip olmaması yüzünden seçilme hakları gasp edilmiş, partileri kapatılmış, inanç özgürlükleri ayaklar altına alınmış insanlar. Devran döndü, şimdi bu insanların bir kısmı iktidarda. Ancak, vesayet rejimindeki hak hukuk tanımayan iktidarlar gibi davranmaya başladılar. İktidar, ne yazık ki, bugünün yüksek mahkeme mensuplarını vesayet rejiminin yargıçlarına benzetmeye çalışıyor.

Güçle imtihan zordur. Mutlak güç yozlaştırır. İşte Türkiye şu an tam da bununla karşı karşıya. İstemedikleri kararlar çıktığında neden AYM’yi eleştiriyorlar, çünkü adil değiller.

‘ADALETE İNANMIYORLAR’

Ne zaman özgürlükçü, demokrat, adil, hakka uygun bir karar verilse karşı çıkıyorlar. Çünkü adalete inanmıyorlar.

İktidarın ortağı, Anayasa Mahkemesi için ‘engel’ dedi, ‘yeniden yapılandırılması gerek’ dedi. Cumhurbaşkanı da destekledi. Kimse kusura bakmasın, halkımız mağdur edildiğine inandığında Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak ve elbette hakkını arayacak.

‘ORTA DİREK YIKILIYOR’

Hükûmetin yaptığı yanlışlar yüzünden orta direk yıkılıyor. Yalanlarla, çarpıtmalarla kandırmaya çalışsalar da biz bunları görüyoruz, halk görüyor. ‘Biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz’ diyorlar. Halkı cahil, anlamaz sanıyorlar. Halk, her gün sokakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu da işsizliği de iliklerine kadar hissediyor. Yeter artık. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz.

Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıta zam yapıyorsunuz? Niçin elektriğe zam yapıyorsunuz? Bunların maliyetinin direkt döviz kuruna bağlı olduğunu bu halk anlamıyor mu zannediyorsunuz? Devletin borcunun önemli bir kısmının döviz borcu olduğunu bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz?

‘HALK SAĞLIĞI EN ÖNEMLİ MİLLİ ÇIKARIMIZ’

İktidar, koronavirüs tablolarının gerçek tabloyu yansıtmadığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği aylardır verilerin gerçek olmadığını söylediği için hain ilan edildi. Sırf turizm gelirlerini artırma gayesiyle sağlık istatistikleri tahrif edilemez. Bu halkın canının hiç mi kıymeti yok? Mesele ülkenin çıkarlarıysa, en önemli milli çıkarımız halkımızın sağlığıdır.

Her yere para bulan iktidar sağlık ve eğitime gelince para bulamıyor. İlaç ve tıbbı malzeme tedarik eden firmalara borçlarını ödemiyor. Çünkü devletin bütçesi iflas etmiş durumda. Hazinede para kalmadı. Ama bu durumda bile Kanal İstanbul için ihale yapmayı ihmal etmiyorlar.

‘EĞİTİMDE UÇURUM BÜYÜDÜ’

Hamaset dışında ülkemize hiçbir şey sunamayan iktidar, çocuklarımızı da eğitimsiz bırakmıştır. Eğitim bir haktır. Devletin görevi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Eğitime erişim açısından, maddi imkanı olan ailelerle imkanı olmayan aileler arasında ilk defa uçurum bu kadar büyümüştür. Yoksul ailelerin çocukları eğitim imkanlarından mahrum kalmaktadır.

İktidar uzaktan eğitimi de yakından eğitimi de beceremiyor. Sınavlara girecek öğrencilerimiz sınav müfredatını bilmiyor. Belirsizlikler gençlerimizin gelecek umudunu yok ediyor. Bu ülkede ailelerin en büyük yatırımı mala mülke değil, çocuklarınadır. Ülkeden umudunu kesen gençlerimize yeniden burada huzur içinde ve özgürce yaşayacakları bir ortam sunmak zorundayız. DEVA Partisi’nin amacı, Türkiye’ye kaderinin bu olmadığını göstermektir.”

‘AZERBAYCAN’I DESTEKLİYORUZ’

Azerbaycan’ın uluslarası hukuk dahilinde sürdürdüğü operasyonu sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Babacan, Ermenistan’ın Karabağ’da uyguladığı hukuksuz işgali sonlandırması gerektiğini söyledi.

Kongrenin ardından DEVA Partisi Çorum Teşkilatı tarafından onuruna verilen yemeğe katılan Babacan, esnaf ziyaretlerinde de bulunarak halkı selamladı.