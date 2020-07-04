‘Çorum’a baktığımda üzülüyorum’

FATİH BATTAR

İyi Parti 2.Olağan Kongresi’nde konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum’un 50 yıldır kendi imkânları ile sanayileşmesini gerçekleştirmiş ve zamanın gereklerine uygun olarak sektörel dönüşüme ayak uydurmuş girişimci ve yenilikçi bir Anadolu kenti olmasına rağmen, hak ettiği devlet desteğini alamadığını söyledi.

Çorum’a baktığında üzüldüğünü belirten Sunat, “Çorum gibi bir şehrin hak ettiği yerde olmadığını ve hakkı olan devlet desteğini almadığını görmek beni rahatsız ediyor.” dedi

‘ÇORUM’A SAHİP ÇIKILMIYOR’

Çorum’un Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Sunat, Çorum’a sahip çıkılmadığını dile getirerek; “Çorum son 50 yılda kendi imkânları ile sanayileşmesini gerçekleştirmiş ve zamanın gereklerine uygun olarak sektörel dönüşüme ayak uydurmuş girişimci ve yenilikçi bir Anadolu kentidir. Anadolu Kaplanları olarak tabir edilen ve ülke olarak gurur duyduğumuz kentlerimizin içinde yer almaktadır. Ülkemizin kiremit tüketiminin %40'ı, tuğla tüketiminin %10'u Çorum'dan karşılanmaktadır. Çorum ilimizin yıllık ihracat tutarı 1 milyar doların üzerindedir. Çorum, ihracatı ithalatının üstünde olup dış ticaret fazlası olan ve ülkemize bu konuda katkı sağlayan ender illerden bir tanesidir. Çorum ilimiz tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile turizm yatırımları için de cazip imkânlar sunmaktadır. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan ve Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititlerin Başkenti Hattuşa Çorum sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış ülkemizdeki 17 değerden biridir. Peki, Çorum'a sahip çıkan var mı, yok!” ifadelerini kullandı

‘LAFA GELİNCE ESERSİNİZ, İCRAATA GELİNCE PAMUK ŞEKERSİNİZ’

Çorum’un gelmeyen, geciken ve yarım bırakılan yatırımlar şehri olduğuna dikkat çeken Sunat; “Bugün Çorum, gelmeyen, geciken ve yarım bırakılan yatırımların şehri haline gelmiştir. Çorum gibi bir şehre yıllarca bir havalimanı yapamadılar, yıllarca bir tren yolu yapmadılar, bir polis meslek yüksekokulunu bile tamamlayamadılar. Çorum'da işsizlik had safhaya gelmiş, insanlar memleketinden kaçar olmuş, göç hiç olmadığı kadar artmış durumda. Çorum'un AKP'li milletvekillerini ve teşkilatlarını da takip ediyorum. Sizler de görüyorsunuz. Sürekli boş vaatlerde bulunuyor, piar çalışması yapıyorlar. Onun sözünü aldık, bunu kopardık, şunu getirecez, bunu yaptırcaz vaadleriyle Çorumluları aldatmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Son günlerde çok kullanılan bir deyim var. Lafa gelince esersiniz, icraata gelince pamuk şekersiniz!” şeklinde konuştu

‘İKTİDARIN ÇORUM’A VERDİĞİ DEĞERİ HERKES GÖRÜYOR’

Konuşmasında Çorum Milletvekillerini de eleştiren Sunat; “Bu arkadaşlar esiyor da esiyor mübarek. Ben Çorum'un sorunlarını mecliste dile getirmeye çalışıyorum. Bu esen, coşan arkadaşlar, bırakın Çorumluya destek olmayı, Çorum'un derdini konuşuyorum diye bana tepki veriyorlar. Sana ne Çorum'dan diyorlar! Buradan o vekillere sesleniyorum; Ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz şehre olan borcunuzu ödemek için, sizi oraya getirenlere sorumluluğunuz için görevinizi yapın. Biliyorsunuz Çorum'da bir türlü bitmeyen havalimanı ve demiryolu projesi var. Bakanlığa soru önergesi verdim. Nedir durum sordum, neden bitmiyor dedim. Bakanlık cevap verdi. Cevap ne biliyor musunuz? Ezcümle; Çorumlular havalimanını da demiryolunu da unutsun diyorlar! İktidar vekillerinden ses çıktı mı yok! Artık herkes AKP iktidarının Çorum'a verdiği değeri görmektedir. İktidar Çorum'a değer vermediği gibi, Çorumluların dertlerinin konuşulmasına bile tahammül göstermiyorlar.” dedi

İyi Parti’nin milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti olduğunu belirten Sunat, Türkiye’nin tek umudunun Meral Akşener olduğunu ifade ederek, şunları söyledi; “Türk milletinin makul aklı ve sağ duyusuyuz. Türk milletini mutlu, Türk devletini güçlü kılmaya söz verdik. Türkiye'nin iyilik yolu açılmıştır. Hep birlikte umutsuzluğun umuda, karanlıkların aydınlıga yöneldiği bir Türkiye yolunu açtık. Allah’a çok şükür artık insanlar umutlu.

Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve güven olmaz. Bir ülkede adalet yoksa gelişme olmaz. Bir ülkede adalet yoksa gelecek olmaz. En büyük adaletsizlik kul hakkı yemektir. Hukuk devleti değilseniz, ekonomide gelişmez. Kuvvetler ayrılığı olmadan adaleti sağlayamazsınız. O yüzden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem diyoruz! Ekonomi kötü, gelin önerilerimize kulak verin diyoruz. KOBİ’ler zor durumda, Esnaf kan ağlıyor diyoruz ve yol gösteriyoruz. Onlar ise vatandaştan IBAN numarası istiyor Onlar çalışanın kıdem tazminatına göz dikmişler, fon kuracağız 60 yaşından sonra %25’ini vereceğiz diyorlar. Gelin tarıma destek verin çiftçinin tarlası, bağı, bahçesi icraya düştüğü için satışa çıkarıldı. Girdi fiyatları yüksek, borçlarını yapılandırın öteleyin diyoruz. Onlar rakamları farklı gösterip farklı şeyler anlatıyorlar. Yargı bağımsız olmalı diyoruz, onlar kendilerinden tam biat etmedikleri gün baroları bölmek, parçalamak ve yönetmek için kanun çıkarıyorlar.

İYİ Parti olarak, siyasetin bir kültür, bir edep, bir yaşama terbiyesi ve milletimize hizmet olduğunun bilinciyle yola çıktık. Türk milletine söz verdik. Açık, şeffaf, dürüst, hesap verebilir bir siyaset anlayışını hakim kılacağiz dedik! Ne mutlu ki bizlere; Türkiye sevdalısı, büyük hayal ve hedefleri, coşkusu, bilgisi, tecrübesi, sevgisi olan, insanımızı kucaklayan ve Türkiye'ye kaybettiği heyecanı yeniden kazandıran Sayın Meral Akşener Genel Başkanımız o bu ülkenin tek umudu.”