‘Çorum’a destek verilmesi lazım’

FATİH BATTAR

Çorum OSB'de faaliyet gösteren firmaların yöneticileriyle bir araya gelen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum’da çok ciddi bir sanayi potansiyeli olmasına rağmen gerekli desteği alamadığına dikkat çekerek; “Çorum’un sanayi alanında çok ciddi bir potansiyeli var. Çorum sanayisi iyi bir ivme yakalamasına rağmen, son yıllarda ivmeyi sürdüremedi. Çorum’a destek verilmesi durumunda bugünkü durumundan çok daha iyi durumda olacaktır. Çorum kalkınırsa bölgede kalkınır. Bu kalkınmadan Amasya’da, Yozgat’ta, Samsun’da faydalanır.” dedi

Potansiyeline rağmen sosyal gelişmişlik endeksinde Çorum’un 50.sırada yer aldığını aktaran Usta; Çorum’un çok daha ileriye taşınması lazım. Birkaç tana önemli yatırım projesi var. Bizde İyi Parti olarak Çorum’un bu önemli yatırımlarını mecliste gündeme getiriyoruz ama çok fazla mesafe alınamadı. Çorum’un limana bağlayacak demiryolu ile havaalanına ihtiyacı var.” şeklinde konuştu

‘TÜRK LİRASI KORUMASIZ HALDE’

Türkiye’nin ekonomik olarak bir sıkışma içinde olduğunu belirten Usta; “Türkiye’de son 7 yıldır kişi başına düşen milli gelirde fakirleşme devam ediyor. AK Parti zamanında bir dönem güzel bir ivme yakalanmıştı ama bu ivme devam ettirilemedi. Türkiye’nin ekonomik sorunları pandemiden önce başlamıştı pandemi ile birlikte sorunlar biraz daha arttı. Türkiye ekonomik olarak sıkıştı. Türk lirası korumasız halde. Bir ülkenin parasını koruyacak iki tane unsur vardır. Bunlardan birincisi rezervlerdir. Güçlü bir rezerviniz varsa paranızı korursunuz. İkincisi ise faizdir. Eksi 60 milyar dolar rezervimiz var. Faizlerde ise %19’larda. Dünyada faizler eksilerde iken bizde yüzde 19’larda. O yüzden Türkiye’nin sorunları yapısallaştı. Küçük dokunuşlarla halledebilecek sorunlar değil. Büyük yapısal reform ajandanızın olması lazım.” ifadelerini kullandı

Usta konuşmaların ardından toplantıya katılan işadamlarını dinledi. İşadamları da Çorum’un demiryolu ve havalimanı ihtiyacını bir kez daha yineledi.

Erhan Usta OSB ziyaretinin ardından Küçük Sanayi’de faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 17:15