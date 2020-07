‘Çorum’a seçim öncesinde verilen sözler yerine getirilmemiş’

FATİH AKBAŞ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel ile Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geldiler.

Ziyaretler öncesinde parti binasında parti teşkilatı ile biraraya gelen Mustafa Gözel ve Mustafa Mente daha sonra basın açıklaması yaptılar.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel kapsayıcı bir parti kurduklarını ifade ederek, “152 kurucunun içerisinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayıp temsil edilmeyen kimse yoktur. Her etnik kökenden, her inançtan, her mezhepten, her sosyoekonomik gruptan partimizde kurucumuz mevcut. Parti programımızı oluştururken de önce insan dedik. Bizim partimizin programı insanla insan onuru ile başlıyor” dedi.

Gelecek Partisi’nin kurulduğu günden itibaren yapıcı muhalefet ekseninde hareket ettiğini dile getiren Gözel, “Hükümetin yaptığı güzel işlere doğru diyebilmek yanlışlarını da dile getirebilmek ve dile getirdiğimiz yanlışlara da çözüm önerileri sunabilmek anlayışıyla muhalefet yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye siyasetinde ilk defa Politika İzleme Kurulları oluşturduklarını açıklayan Gözel, “Her bakanlığın karşılığında denk gelecek bir Politika İzleme Kurulları oluşturduk. Bakanlıkların politikalarını takip edip sorunları dile getirip yeni politikalar oluşturuyorlar” diye belirtti.

Türkiye’de bugün bir yönetim krizi olduğunu iddia eden Gözel, “Koronavirüsle mücadele sürecinde bunu gördük. Ne ekonomiyi yönetebiliyorlar ne içişlerini yönetebiliyorlar nede dışişlerini yönetebiliyorlar. Her alanda kopukluk var. Sarayla meclis arasında, bakanlıklar arasında bağlantı kopuk. Gelecek Partisi çarpık parlamenter sistemi savunmadığı gibi bu çarpık başkanlık sisteminin de değişmesi gerektiğini söylüyor. Kamuda liyakatsiz kadroların tasfiye edilmesini istiyoruz. İktidar partisi yola çıkış argümanları ile arasına uçurumlar koymuştur” şeklinde kaydetti.

Türk demokrasisinin ciddi bir yol ayrımında olduğunu dile getiren Gözel, “Memleketin adeta fişi çekiliyor. Biz bu gidişata dur demek için yola çıktık. Türk demokrasisi ciddi bir yol ayırımındadır. Hamasi söylemlerle kutuplaştırıcı siyasetle oy devşiren partilerin önüne geçilmesi birleştirici dilin inşaa edilmesi lazım” dedi.

Gözel, Çorum’da seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ederek, “Hızlı tren, havaalanı, polis okulu, acemi birliği yapılması için vaatler verilmiş ama yapılmamış. Çorum’un bu problemleri seçime kadar dillendirilmiş ve seçimden sonra Çorum orada bırakılmıştır. Türkiye’nin dört bir yanı bu şekilde. Ülke olarak bizim oy odaklı siyasetten biran önce kurtulmamız lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente ise konuşmasında Türkiye’nin bir illüzyon ekonomisi yönetimine sahip olduğunu ifade ederek, bunun en iyi işsizlik rakamlarında görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri 3 milyon 395 bin kişinin işsiz kaldığını ifade eden Mente, “Bu bir illüzyondur ve artık sonuçları ile yüzleşiyoruz. Bundan çıkış için biz bir program hazırladık. Programımızda; üreticilere finansman desteği, ihracatla büyüme stratejisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, markalı ve teknolojik içeriği yüksek bir ihracat artışı, yabancı sermaye yatırımlarını artırmayı vadediyoruz. Kriz döneminde esnaf ve zanaatkarlarımız yeterince destek alamadı vergi politikaları ile esnaflarımızı destekleyeceğiz. Esnafların ürünlerini dijital ortamda pazarlamaları için destek sağlayacağız. Tarımda rekabet gücünün kazanılması için çalışma yapacağız. Doğru desteğin doğru kişiye gitmesi lazım ve bu yönde çalışmalar yapacağız. Tarıma dayalı ihracaatı geliştirmek için markaları destekleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Gazetecilerin milletvekili transferi ile ilgili sorusuna cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, “Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının vekil transferi konusunda bir açıklaması olmuştu. Şu an bizim böyle bir düşüncemiz yok. Seçimlere kendi logomuzla katılacağız. Böyle bir ihtiyacımızda böyle bir düşüncemizde sözkonusu değil” ifadelerini kullandı.

“Seçimde HDP ile ittifak yapacak mısınız?” sorusuna cevap veren Gözel, “Bahsettiğiniz partinin ciddi problemleri var. Buna bizim bakış açımızda belli. Terörle bağı olmayan şiddete destek vermeyen her parti ile görüşürüz. İttifaklar konusu da seçim startı verildiğinde belli olur. Bizim şu an herhangi bir ittifak çabamız yok. Kendi siyasi programımızı takip ediyoruz. Yarın seçim gündeme geldiğinde o günün ortamına bakılarak çeşitli görüşmeler gerçekleştirilebilir. Şu an böyle bir çalışma yok” dedi.

Basın toplantısına Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü ile partililer katıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 19:26