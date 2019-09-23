'Çorum’a verdikleri sözlerin takipçisiyiz'

M.BURAK YALÇIN

YRP İl Başkanı Yakup Taş, Acemi Eğitim Birliği’nin 7 ay önce sözünün alındığını, konuyla ilgili kamuoyuna hiçbir bilgi verilmediğini belirterek, hükümetin Çorum’a verdiği sözlerin takipçisi olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi(YRP) Çorum İl Başkanlığı, önceki gün İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya YRP Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aşıla, YRP İl Başkanı Yakup Taş, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan YRP İl Başkanı Yakup Taş, yerel ve ülke gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

‘ÇORUM’DA İŞ VE İNSAN KAYBI YAŞANIYOR’

Çorum’un son yıllarda nüfusunun azaldığını, iş ve insan kaybının yaşandığını belirten Yakup Taş, “Bunun en büyük sebebi Hükümetimizin Tarım ve Hayvancılık politikalarının yanlış olduğunu bir kez daha bize göstermektedir. Tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliği çiftçimizin belini bükmektedir. Buradan Hükümete nacizane isteğimizdir, biz yardıma muhtaç bir toplum değiliz. Yeter ki aldığımız ürünlerde haksız vergi ve haksız kazanç sağlanmasın. Dünya da ham petrol varil fiyatları düşerken Ülkemizde gün geçmiyor ki akaryakıta zam gelmesin. Bu zamlar petrol fiyatlarının arttığından değil, Hükümetin ekstra kaynak bulabilmek için vergilere yaptığı haksız zamlardır. Buda bize gösteriyor ki Patron yanlış yoldadır. Ayrıca tohum ve gübre, zirai ilaçlara gelen zamlar ürünlerin satış fiyatını geçmektedir” dedi.

TUFAN KÖSE’Yİ ELEŞTİRDİ

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi de eleştiren Taş, Köse’nin 4 dönemdir milletvekili olduğunu fakat kendisini hiçbir programlarda görmediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Aynı zamanda 4 dönemdir Çorum Milletvekilliği yapmakta olan Tufan Köse’nin mecliste de Çorum ile ilgili sıkıntı ve sorunları meclis gündemine taşıyamadığını üzülerek görmekteyiz. Oysaki Çorum halkından aldığı oyların vebali üzerinde olmaktadır.”

‘ACEMİ EĞİTİM BİRLİĞİYLE İLGİLİ KAMUOYU HİÇBİR ŞEKİLDE AYDINLATILMADI’

Çorum’a yapılacağı belirtilen Acemi Birliği’ne de değinen Taş, 7 aydır konu ile ilgili kamuoyunun hiçbir şekilde aydınlatılmadığını dile getirerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum heyeti Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ı ziyaret etmişlerdi. Kendisinden Çorum Acemi Eğitim Birliği yapılacağı sözü alınmıştı. Ayrıca yapılacak olan Acemi Eğitim Birliği ile ilgili hiçbir ayrıntı verilmemiştir. Yedi aydır bu konu ile ilgili kamuoyu hiçbir şekilde aydınlatılmamıştır. Acemi birlikleri binlerce askerden oluşmaktadır. Bunların yarıya yakını rütbeli askerdir. Bu demek oluyor ki bin civarı bir askerin aylık 2 bin TL harcama yaptığını düşünürsek her ay ortalama 2 milyon TL’nin Çorum’a girmesi demektir. Bu da her gün üzülerek gördüğümüz bir esnafın işyeri kapatmasını engelleyecektir.

‘ÇÖZÜMCÜ MUHALEFETİN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERECEĞİZ’

Biz hükümetin Çorum’a verdikleri sözlerin takipçisi olacağız. Hükümetin vermiş olduğu sözleri realist bir yaklaşımla ekonomiye katkı sağlayacak sıralamayla yapmalarını istiyoruz. Atıl durumda bıraktıkları yatırımları acilen tamamlamalarını istiyoruz. Biz bu yatırımlara ümmet malı, tüyü bitmemiş yetim hakkı olarak bakıyoruz. Allah’ın izniyle halkımıza iyi ki Yeniden Refah Partisi var dedirteceğiz. Gelecek olan ilk seçimlere kadar yıkıcı değil yapıcı, suçlayıcı değil çözümcü, çirkin değil güzel, muhalefetin nasıl yapılacağını öğreteceğiz. İlk seçimlerden sonra İktidar olarak faizsiz ekonomi, tarıma dayalı ekonomi, adil düzene dayalı yönetim anlayışını göstereceğiz.”

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 09:31