Çorum’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Aday Adayı, 24 ve 26. Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, CHP Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Atıcı, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri ve bazı partililerle birlikte sohbet toplantısı düzenledi.

Toplantıda parti çalışmaları ve 25-26 Temmuz'da yapılacak olan kurultay süreci değerlendirildi.