M.BURAK YALÇIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Çorum’a geldi. “Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’un sanayi alanında ciddi atılımlar yaptığını belirterek, “Samsun, Çorum ve Mersin demiryolu hattının yapılıp, Çorum’un demiryoluyla buluşması lazım” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının divan kurulu üyeliklerine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuşma yaptı.

‘ÇORUM’UN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE AYRI BİR AĞIRLIĞI VAR’

Çorum’un gerek sanayide gerekse tarımda Türkiye ekonomisinde ayrı bir yeri ve ağırlığının olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Sadece turizm halkası zayıf. Oysa Turizm konusunda olağanüstü imkanları var. Bunu tanıtacak olan turizm bakanlığı ve kentin belediye başkanı. Bunları hep birlikte bütün dünyaya tanıtmalıyız. Burası turist kaynamalı. Böyle bir imkan var. Dünyanın ilk sözleşmesi burada yapılmış. Daha ne olsun. M.Ö baraj yapılmış hala su tutuyor daha ne olsun” dedi.

‘ÇORUM’UN DEMİRYOLUYLA BULUŞMASI LAZIM’

Sanayi alanında ciddi atılımlar yapan Çorum’un demiryoluyla biran önce buluşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Samsun, Çorum ve Mersin hattının yapılması lazım. Kendi vicdanımıza şu soruyu soralım. İstanbul’a kanal mı yapılsın, Samsun-Çorum-Mersin demiryolunumu yapalım. Hangisini yaparsak Türkiye kazanır.

Eğer siz Samsun-Çorum-Mersin demiryolunu yaparsanız bunun ekonomiye çok ciddi katkısı olur. Büyük katkısı olur. Kamyonlarla taşıyacağınıza demiryolu ile taşıyacaksınız. Maliyeti düşüreceksiniz. Rekabet edeceksiniz. Dünyanın her tarafına ürününüzü daha ucuz göndereceksiniz.”

‘VİCDANINIZA SORUN, KANAL İSTANBUL MU? ÇORUM HAVAALANI MI?’

Havaalanı konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, “1990’lı yıllarda temeli atılmış. Yüzde 24’ü bitmiş. Çorumlular iktidar partisine hiç oy vermedi desem böyle bir gerekçe var deriz, Çorumlular neredeyse silme iktidara oy veriyorlar. Neden Çorum’u cezalandırıyorsunuz. Neden bir havaalanı yok. Burayı Orta Anadolu’nun bir cazibe merkezi haline getirmek mümkün. Aynı alanda yatırım yapan dünyanın en büyük ikinci fabrikası Çorum’da ise ve Çorumlu bunu yapabilecek bilgiye, beceriye sahipse bu havaalanı hangi gerekçe ile yapılmaz. Yine elimizi vicdanımıza koyup soralım. İstanbul’a kanal mı yapalım, Çorum’a havaalanı mı?” diye konuştu.

‘BAYRAK VE VATAN BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR DİYEN HERKESLE KUCAKLAŞMAYA HAZIRIZ’

Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı, hesap veren, vatandaşını kucaklayan bir siyaset anlayışını ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, bayrağı ile sorunu olmayan, vatanı ile sorunu olmayan, “bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” diyen herkesle kucaklaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunanan Kılıçdaroğlu, dış politikayı da eleştirdi.

‘SURİYELİLERİ DAVUL ZURNA İLE GÖNDERECEĞİM’

Türkiye’nin mülteci, göçmen ve sığınmacı ambarı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Suriyelileri davul ile zurna ile Suriye’ye göndereceğim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Suriyelilerle, İranlılarla, Iraklılarla, Mısırlılarla herkesle ilişkilerimiz gayet iyiydi. Sanayicilerimizin işi daha iyiydi. Esnafımızın işi çok iyiydi. Sınır boyunca hafta sonu otellerde yer bulamazdı insanlar. Esnaf memnun, otelciler memnun, turizmciler memnun. İnsanlar gelirle hafta sonu eğlenirler kendi ülkelerine dönerlerdi.

Niye kavga ettik, bana bir Allah’ın kulu çıkıp haklı bir gerekçe söylesin. Hadi Suriye ile kavga ettik, Mısırla ne işin var senin. Mısır o bölgenin kilit taşıdır. Mısırla, Ortadoğu ile tarihsel akrabalığımız, ortak kültürümüz var. Kavga etmek değil, barışı büyütmek zorundayız. Bizim iş adamlarımız gitmeli orada fabrika kurmalı. Üretim yapmalı. İstihdam oluşturmalı. Kazancını Türkiye’ye getirmeli. Hem onlar hem biz kazanmalıyız. Kavganın kime ne faydası oldu. Biz kaybettik. 24 saatte Emevi caminde namaz kılacaktık. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bırakın gitmeyi 3 milyon 600 bin mülteci geldi. Şimdi Afganlar geliyor. Allah’ın yarattığı insana her zaman saygı duyarım. Suriyelilere kızmıyorum. Afganlarada kızmıyorum. Onları Türkiye’ye getirenlere kızıyorum.

‘ESAD’LA ANLAŞMAMIZ LAZIM’

Bizim büyükelçimiz Suriye’de onların büyükelçisi Türkiye’de olacak. Oturup anlaşacağız. Suriyelilerin, yolunu, okulunu, kreşini evini yapacağız. Avrupa Birliği fonları ile hepsini yapacağız. Yeterlimi hayır. İş insanlarımıza diyeceğiz size her türlü teşviki vereceğiz gidin fabrikalar kurun. Evin var mı ? Var. Okulun var, yolun var. Kreşin var. İşyerinde var. Davul ve zurna ile giderler. Gidecekler kendi ülkelerinde çalışacaklar.

Çalışacak, üretecek hafta sonu eğlenmek için ülkemize gelecek. Başımın üstünde. Bodruma tatile gireceğim gel. Kendi ülkesinde huzur içerisinde olacak. Bizde kendi ülkemizde huzur içerisinde olacağız. Hem o kazanacak. Hem biz kazanacağız. Ama bu yeterli mi buda yetmez. Oturup Esad’la anlaşmamız lazım. Türkiye’den gelen Suriyelilerden birisinin burnu dahi kanamayacak. Onun güvensi de biz olacağız. Böylece Ortadoğuda huzuru sağlayacağız. Bunu yapabiliriz. Akıl ve mantıkla yapabiliriz. Kimse başka ülkede sürünmek istemez. Asgari ücretin altında yaşamaz istemez. Bir evde 3 hane yaşamak istemez. Onlarda insan gibi yaşamak isterler. Türkiye olarak biz bunu yapabiliriz. Yeter ki hedefiniz, niyetiniz olsun.”

‘SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP’

Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’nin olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar demokrasinin temel taşı. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi yapılır. Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlığı güçlendirmemiz lazım. Muhtarlık kurumunu büyütmeniz vatandaşında işine gelir.

Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. Beraber yapacağız. Siyasi kirlilikten arındıracağız. Demokrasiyi getireceğiz. Muhtarlıktan başlayacak. Temiz siyasetten başlayacak. Ahlaklı siyasetten başlayacak. İyilikte yarışalım. Benim yaptığımı öbürü desin ki daha iyi yapacağım. Bütün ön yargıları yıkalım. Dünyaya daha iyi gözlerle bakalım. Kötülükleri tamamını çöp sepetine atalım. Dünyaya daha güzel gözlerle bakalım. Şu anlama gelmesin. Şu CHP’linin hiçbir kabahati kusuru yok bu işlerde. Hayır efendim bizim kabahatimizde, kusurumuz da var. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP. Demokrasiden yana, insan haklarından yana geçmişteki hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Edeceğiz de. Hatalarımızla, yanlışımızla yüzleşeceğiz. İki yüzlü siyaset kadar yanlış bir şey yok. Yanlışımız varsa burada yanlışın var diyeceksin. Temiz olacaksınız. Vatandaş takdir ediyor. Hata olduğu zaman kabul ediyor ve düzeltiyor diyecek” şeklinde konuştu.

Programa DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Baro Başkanı Kenan Yaşar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Vedat Canbek, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Türk-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 16:51