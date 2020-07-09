Çorum’un sorunlarını Kılıçdaroğlu’na iletti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve İlçe Örgütleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, bazı belediye başkanları ve bürokratları ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İlçe Başkanları ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara ziyareti düzenleyerek partinin üst düzey yetkilileri ile görüştü.

CHP Çorum heyeti; Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları; Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal ve Tuncay Özkan, Genel Başkan Başdanışmanı Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut ile CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süre görüşerek parti çalışmaları hakkında bilgi veren Tahtasız, Tokgöz ve ilçe başkanları, Çorum’un ilçeleriyle birlikte genel sorun ve taleplerini iletme imkânı buldu.

Ziyaret sırasında 25-26 Temmuz’da yapılacak olan kurultayla ilgili görüş alışverişinde bulunularak genel değerlendirme yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Çorum heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve diğer parti yöneticilerine teşekkür etti.

Çorum halkının sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için gereken desteği vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tüm Çorumlular’a selamlarını gönderdi.

Çorum heyeti daha sonra Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Tuncay Özkan, Genel Başkan Başdanışmanı Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut ile Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çorum adına oldukça verimli görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 19:23