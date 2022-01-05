‘Cumhur İttifakı kutlu yarınların ittifakıdır’

M.BURAK YALÇIN

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin Adım Adım Turan” temalı konser programında konuşma yapan MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, “Bizim ittifakımız Milletin İttifakıdır, kutlu yarınların ittifakıdır” dedi.

Türk devletinin, Cumhur ittifakının öncülüğünde gönül coğrafyamızda kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi, mazlumların ümidi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kürşat Azkur, “Bize gönül coğrafyamızda ne işiniz var diyenlere şunu sormak isterim. ABD neden savunma hattını Afganistan’da, Suriye’de ve pasifiğin bir ucunda kuruyor. Bunu düşündünüz mü? Bunu idrak edemiyorsanız Ankara’yı koruyacak bilgi, beceri ve yetenekten yoksunsunuz demektir. Partinize “sınır namustur” diye pankart açacaksınız sonrasında da güney sınırlarınızın güvenliğini ilgilendiren tezkereye hayır diyeceksiniz” dedi.

Türkiye’ye karşı ekonomik savaş ilan edenlerin Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele ettiği, kişilerle aynı kişiler olduğunu belirten Azkur, “Bugünlerde ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Bu sıkıntının kaynağı faiz lobisine giden paraların yarın yatırıma dönüşmesi ve milli ekonominin içerisinde kalarak geleceğe matuf yatırımlar için kaynak oluşturmasıdır. Bu siyaseten bir risk oluşturuyor gibi görünebilir fakat Cumhur ittifakı günü kurtaran politikalar yerine geleceğimizi kurtaracak politikaları tercih etmektedir. Bunu her babayiğit yapmaz. Hele ki dış güçlerin kuklası haline gelmiş zillet ittifakı hiç cesaret edemez. Bunun için iki yiğit insana güvenmemiz gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye” ifadelerini kullandı.