DEVA'dan EGM’nin açıklamasına tepki

M.BURAK YALÇIN

DEVA Partisi İl Başkanlığı, partilerinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis amiri arasında yaşanan tartışma sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) tarafından yapılan “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur” açıklamasına tepki gösterdi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, EGM’nin DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı “haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin” olarak değerlendirdi.

Mücadelelerini tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceklerini ifade eden Elvan Can Çabuk, “Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Şunu özenle belirtmek gerekir ki; muhatabımız zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir. Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız” dedi.

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz’ diyen Çabuk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Genel Başkanımızın vurguladığı gibi, Önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz.Bizler, DEVA Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz. Milletvekilimiz Yeneroğlu’nun dediği gibi koyunları kurtlar değil çobanlar yerse, bilenlerde bunu söylemeyip susarsa iste devletin sonu ozaman gelir.”

Basın toplantısında DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 16:08