DEVA Partisi İl Başkanı belli oldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin yeni il başkanı Elvan Can Çabuk oldu.

Eski İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 2 Şubat tarihinde partisinin il başkanlığı görevinden istifa etmişti. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada İl Başkanlığı görevine Elvan Can Çabuk'un atandığı belirtildi.

ELVAN CAN ÇABUK KİMDİR?

Çorum'da doğan Çabuk, Çorum Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nü bitirdi ve bu alanda eğitimine devam etti. Çabuk yazılım geliştirme ve network danışmanlığı üzerine eğitim almıştır. Bilişim sektöründe iş hayatına atılan ve Üç dönemdir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çorum Genç Girişimciler kurulu başkanlığı görevini yürüten Çabuk evli ve 3 çocuk babasıdır. Çabuk, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

(Haber Merkezi)