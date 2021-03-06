DEVA Partisi il başkanları Ankara’da toplandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 2. İl Başkanları Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında Ankara Bilkent Otel’de yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcıları, Kurucu Kurul ve Yönetim Kurul üyeleri ve 81 il başkanı katıldı.

Toplantıya ilişkin DEVA İl Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “9 Mart 2021 tarihinde 1. yaşını kutlayacak olan DEVA Partisi 2. İl Başkanları Toplantısı Genel Başkan Ali Babacan’ın basına açık konuşması ile başlamış, 2. bölümde ise teşkilat başkanlarının sunum ve değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Ülkemize deva olma parolası ile yola çıkan DEVA Partisi, kuruluşundan bugüne geçen 1 yıllık sürenin değerlendirmesini yapmış, önümüzdeki döneminin yol haritasını belirlemiştir.”