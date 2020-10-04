DEVA, Vargeloğlu ile devam

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum 1. Olağan İl Kongresi dün Anitta Otel’de yapıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da katıldığı kongrede, Çorum Kurucu İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve ekibi güven tazeledi.

Tek listenin yarıştığı kongreye DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin, Nihat Ergün, Sadullah Ergin, İbrahim Halil Çanakçı, Abdurrahman Bilgiç, Mehmet Emin Ekmen, Medeni Yılmaz, Teşkilat Yöneticilerinden Prof. Dr. Arzu Kılıçlar, Sanem Oktar, Birol Aydemir, Doğa Şanlıoğlu, Hasan Karal, İlker Çelik, Candan Karlıtekin, Ali Rıza Babaoğlan, Münevver Helün Fırat, Mustafa Uçak, İl ve İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanvekili Mahmut Öztemiz ve Merkez İlçe Başkanı Levent Batman’ın da hazır bulunduğu kongrede, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz tarafından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a hediye takdim edildi.

Başkanlığını İdris Şahin’in üstlendiği Divan Heyeti’nde Kebire Birer Türk, İsmail Oğuz Karakuş, Alp Avşar ve Tuğba Gül görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Yunus Emre Özdemir tarafından sunulan faaliyet raporu ve mali raporlar okunarak ibra edildi.

‘75 İL ve 333 İLÇEDE TEŞKİLATLANDIK’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Ardahan’ın ardından ikinci il kongresini Çorum’da yaptıklarını söyledi.

Divan başkanlığı üstlendiği kongrede partililere hitap eden İdris Şahin, bugüne kadar 75 il ve 333 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

“Umutların tükendiği bir zamanda kurulan DEVA Partisi, Türkiye’de umutları yeniden yeşertecek damlalarını toprakla buluşturdu” diyen Şahin, Çorum’un bu siyasi harekette ön sıralarda yerini aldığını kaydetti.

‘EVVELA ÇORUM’A DEVA OLACAĞIZ’

Kongrenin açış konuşmasını yapan DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Hayata geçireceğimiz siyasi faaliyetlerle evvela Çorum’a deva olacağız” dedi.

Çorum’un tarihi bir ana şahitlik ettiğini vurgulayan Orhan Vargeloğlu, “Genel Başkanımızın katıldığı ilk il kongresine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Parti faaliyetlerinden bahsederek Çorum hakkında bilgiler veren Vargeloğlu, “Türkiye ekonomisine her alanda önemli katkılar sağlayan Çorum, sahip olduğu başarılara rağmen ne yazık ki üvey evlat muamelesine tabi tutuluyor. Bu yüzden Çorum’un ne demiryolu ne de havaalanı var” şeklinde konuştu.

Çorum merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin izlenimlerini anlatan Vargeloğlu, “Vatandaşlarımız, iktidar partisinin baskılarından dolayı partimize olan teveccühlerini açıkça ortaya koymaktan çekiniyor” iddiasında bulundu.

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Vargeloğlu, “Seçim öncesi Çorum’a verilen polis okulu, acemi birliği gibi sözler hala yerine getirilmedi. Çorum, üretken bir şehir olmasına rağmen hükûmet tarafından adeta cezalandırılıyor. Çorum, basiretsiz yöneticiler yüzünden hep kaybetmiştir. Bu yüzden iktidar olmayı hedefleyen DEVA Partimiz, evvela Çorum’a deva olacak. Çorum hak ettiği değeri bulacak” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından yapılan oy kullanma işlemleri sonucunda Orhan Vargeloğlu başkanlığındaki DEVA Partisi Çorum İl Yönetim Kurulu’na Abdullah Demirten, Ayşe Karaman, Berker Eskizara, Cihad Eker, Çağatay Varış, Çiğdem Topakkaya, Dilek Kaya, Gökhan Günder, Gökhan Kabakdere, Hacı Ogün Türkoğlu, Halil Afşar, Hamza Hazımlı, İsmet Efkan Eliaçık, Mesut Yılmaz, Mustafa Öksüz, Mustafa Özateş, Mustafa Selçuk Kavi, Mustafa Tavukcı, Nazlı Temizöz, Nermin İnanır Sarı, Orhan Veli Yalçın, Ömer Akman, Özcan Tevfik Esenkaya, Özgür Özçerezci, Talha Eren Küçüker, Tuğba Gül, Ümmügülsüm Erboyacı, Yaren Güney, Yunus Emre Özdemir ve Zehra Benli seçildi. İl Disiplin Kurulu Üyeleri Sefa Dağhan, Kemal Çıkdın, Ümit Deniz, Deniz Arçok ve Mustafa Yıldırım’dan oluşurken Kurultay Delegeliklerine ise Orhan Vargeloğlu, Tuğba Gül, Zehra Benli, Orhan Veli Yalçın, Yunus Emre Özdemir, Ertan Eliaçık, Halil Afşar ve Özdemir Göbel seçildi.

Dilek ve temenniler ile devam eden kongre, yapılan seçimin ardından sona erdi.