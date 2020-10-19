DEVA’da görev dağılımı

Demokrasi ve Atılım Partisi İl Başkanlığı, Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrasında görev dağılımını yaptı.

Yönetimde görev alanlara başarılar dileyen DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Allah çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Yönetim kadromuzun

belirlenmesiyle artık sahalarda olacağız. Birebir insanların dertlerini dinleyeceğiz ve deva olacağız.” dedi.

Vargeloğlu başkanlığındaki yönetimde; İl Hukuk ve Adalet İşleri Başkanlığına Yunus Emre Özdemir, İl Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanlığına Ömer Akman, İl Dijital Dönüşüm ve Teknoloji İzleme Başkanlığına Çağatay Varış, İl Eğitim, Sağlık ve Sosyal İşler Başkanlığına Özgür Özçerezci, İl Kültür ve Sanat Çalışmaları Başkanlığına Çiğdem Topakkaya, İl Gençlik Çalışmaları Başkanlığına Cihad Eker, İl Kadın Çalışmaları Başkanlığına Zehra Benli, İl Yerel Yönetimler, Şehircilik, Doğa Hakları ve Çevre Başkanlığına Gökhan Kabakdere, İl Dış İlişkiler Başkanlığı Tuğba Gül, İl Teşkilat İşleri Başkanlığına Halil Afşar, İl Seçim İşleri Başkanlığına Hamza Hazımlı, İl Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığına (Başkan Vekili) Orhan Veli Yalçın, İl İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığına Mustafa Özateş, İl İdari ve Mali İşler Başkanlığına Mesut Yılmaz, İl Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanlığına Nazlı Temizöz ve İl Sekreterliğine Yaren Güney getirildi.

