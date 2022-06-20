Deva’dan erken seçim çağrısı

Deva Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, yaptığı açıklamada iktidarın görevde bulunduğu sürede yaptıklarına tepki gösterdi.

İktidara erken seçim çağrısında bulunan Şerafettin Ahıskalı, şunları dile getirdi:

“Önce askeri vesayetten kurtulmamız ve gerçek demokrasiye geçmemiz için ihtiyacımız var denildi ve FETÖ’nün devlette kadrolaşmasına göz yumuldu. Sonra yanıldım diyerek geçte olsa tepesine binildi.15 Temmuz hain darbe girişiminin bedeli halka ödetildi. Demokrasi denildi açılım sürecinde bütün vatan hainleri tepemize çıkarıldı, kol kola gezdiniz. Yanıldık dediniz yine. Yanılan siz oldu, bedelini yine Türk milleti ödedi. Ergenekon, Balyoz davası denildi ülkenin en başarılı generalleri cezaevlerine hapsedildi. Yanıldım denildi hepsi serbest bırakılıp iadeyi-itibar yapıldı. Bedelini Türk milleti ödedi. Bunların hepsi akıl dışı, mantık dışı bir anlayışla sadece güç gösterisi ve korku imparatorluğunun bir eseriydi. Şu anda da son yüzyılın en zirvesinde olan enflasyon ve hayat pahalılığını da yerle bir edin de gerçek gücünüzü görelim. Ama nafile çünkü elinizde ki en liyakatli kadroları tasfiye ettiniz. Halk desteğini de kaybettiniz. NAS, GES'de çözüm olmadı. Geriye tehdit, baskı, korku salarak esip gürlemek kaldı. Deniz bitti artık kara göründü. Artık halkın bedel ödeyecek gücüde, mecali de kalmamıştır. Ben diyorum ki gelin vakit geç olmadan, daha fazla çamura batmadan ve her şey daha da güç olmadan işi ehline teslim edin.

Yenilgiyi kabul etmekte bir erdemdir. Bir an seçime girme cesareti bulun. Ayarlarını bozduğunuz başta, hukuk, adalet, yargı, ekonomi, tarım, sağlık, eğitim gibi tüm kurum ve kuruluşları, Deva’nın liyakatli ve ehil kadroları nasıl düzeltiliyor izleyin.”