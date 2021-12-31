DEVA’dan Mecitözü’ne atama

Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarında sona yaklaşan DEVA Partisi, Mecitözü İlçe Başkanlığına İhracat ve İthalat Uzmanı Bilal Doğan’ı atadı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Atamanın partimize ve Mecitözü ilçemize hayırlı olması temenni ediyorum. Bugün 12. ilçe atamamızı gerçekleştirdik ve DEVA damlalarını Mecitözü ilçemizde de İhracat İthalat Uzmanı Bilal Doğan ile birlikte toprakla buluşturduk. Kendisi ile çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum, kutluyor ve başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Ataması gerçekleştirilmeyen Sungurlu ve Kargı ilçelerinde de çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten İl Başkanı Vargeloğlu, bu ilçelerde de en kısa sürede atama işlemlerini gerçekleştirip, Çorum’da DEVA damlası ile buluşmayan ilçe bırakmayacaklarını vurgulayarak, “Bugüne kadar Merkez İlçe, Osmancık, Uğurludağ, Oğuzlar, Dodurga, Ortaköy, Bayat, Laçin, Boğazkale, İskilip, Alaca ilçelerinde teşkilatlandık.” dedi.

Mecitözü Kurucu İlçe Başkanı Bilal Doğan ise, “Genel Başkanımız Ali Babacan ve Genel Başkan Yardımcılarımıza, İl Başkanımıza teşekkür ederim. Mecitözü için iyi çalışmalar yapmak istiyorum.” dedi. (Haber Merkezi)