DEVA’lı kadınlar İstanbul Sözleşmesi için dava açtı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üyesi kadınlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına karşı Danıştay’da dava açtı.

Parti genel merkezinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde ‘DEVA yaşatır’, ‘Şiddet sustukça çoğalır’, ‘Şiddete suskun kalmayacağız’ dövizleri ile Danıştay’a yürüyüp basın açıklaması yaptılar.

Geçen hafta başlatılan ‘DEVA Yaşatır’ kampanyası ile birlikte hem ülke genelinde hem de Change.org platformu üzerinden bir imza kampanyası başlattıklarını ve kampanyayı imzaladıklarını belirten DEVA Partisi Çorum Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi aile kurumu ya da geleneksel aile yapısı için bir tehdit değildir. Aksine aile kurumu içinde şiddet gören kadın ve kız çocuklarını koruyan, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir. Şiddetin toplum ve aile yapısı içinden arındırılmasını sağlayan koruyan, önleyen mekanizmalar içeren uluslararası uygulanan bir anlaşmadır.

Biz kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın, şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek şiddet karşısında susmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şiddete uğrayan her bir kadının arkasında susmayan DEVA'lı kadınlar olarak duracağımızın bilinmesini istiyoruz. DEVA yaşatır diyerek, şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz.

TBMM’den onaylanarak geçen uluslararası bir sözleşmeden ancak TBMM kararı ile geri çekilmek mümkündür. Bu hukuksuzluğun, yok hükmündeki çekilme kararının düzeltilmesi için Danıştay'a davamızı açtık. Danıştay yetkililerinden beklentimiz; İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmenin iptaline yönelik açtığımız davanın kararını hiçbir etki altında kalmadan, tüm şiddet gören kadınları vicdanlarında hissederek, vicdanlarının sesini dinleyerek, Türkiye'deki tüm kadınlar için vermeleridir. İnanıyoruz ki Türkiye devleti bir hukuk devletidir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 18:13