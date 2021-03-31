‘Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden kuracağız’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti yöneticileriyle Tarhan Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Garip Özgür ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ürünlerden para kazanamadıklarını ve tarımsal girdilerin çok pahalı olduğunu dile getiren köylülere CHP iktidarında Devlet Planlama Teşkilatını yeniden kuracaklarını ve üretimi her türlü destekleyeceklerini söyleyen İl Başkanı Tahtasız, “Tarımsal destekler yüzde yüz artırılmış gibi bir algı yaratılıyor ancak üretici bankaya gidip hesaba yatan paraya baktığında bu durumun hiç de böyle olmadığını görüyor. Gübre desteği 8 TL'den 16 TL'ye çıkartılmış. Ziraat Bankası ise yatan paradan yüzde 5.2 kesinti yapıyor. Çiftçi, yatan paraya baktığında hayal kırıklığı yaşıyor. Destek miktarlarının yüzde 100 artırılması gibi bir durum söz konusu değil.” dedi.

‘TOHUMDA DA DESTEK ŞART’

Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür ise çiftçilerin zor bir dönem yaşadığını, en büyük girdiler olan gübre ve mazotta desteklerin yetersiz olduğunu belirterek, "Mazot ve gübrede destek miktarları artırılmalıdır. Yüzde 50-60 civarında bir destek verilmesi şart. Ben 325 dönüm arazi ekiyorum, 40 bin liralık gübre aldım, 8 bin lira destek ödendi. 30 bin liralık tohum aldım, hiç destek yok. Üretici sertifikalı tohuma yönlendiriliyor ancak tohum desteği verilmiyor.

Tohumda da destek şart. Zaten küresel ısınmadan dolayı sulu tarım yapamaz hale geldik. Çiftçi zor durumda. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar giderek azalıyor. Çiftçi üretimden soğumuş, kopmuş durumda." diye konuştu.

Özgür, tohum fiyatının ürünlerin bedelinin iki katından daha fazla olduğuna da dikkati çekti.