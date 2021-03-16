‘Diyanet, bu fitre ile ekonomiyi yönetmeli’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl için belirlenen fitre miktarını eleştirdi.

“Diyanet, bu fitre ile ekonomiyi yönetmelidir” diyen Bekir Özsaçmacı, “Ülkemizde ekonomiyi kim yönetiyor? Asgari ücret ne kadar? Merkez Bankası’ndaki rezervler ne oldu? Enflasyon oranı nedir? Yazar kasa ne kadar çalışır? Yazar kasa atan esnaf nerde? Vergisi silinen müteahhitler kaç tane? Ödemesine kalem çekilen miktar ne kadar? Esnafa, çiftçiye peşin vergi ne kadar?” diye sordu.

Bu soruların daha da çoğaltılabileceğini belirten İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılında geçerli olacak fitre miktarını belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Çok güzel; peki şu an Türkiye’de asgari ücret ne kadar? 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmakta. Brüt yani vergileri içinde olan ise 3 bin 577 Türk lirası. Peki Diyanet’in açıkladığı bir kişinin günlük gıda harcaması maksimum net olarak 28 TL, aylık 840 TL. Bu kişi evli ve iki çocuğu varsa 3 bin 360 TL, yani net harcaması gereken vergisiz rakam. Asgari üret 2.825,90 TL, aradaki farkı artık siz hesaplayın sevgili hemşehrilerim. Anlamakta zorluk çekiyoruz artık, kim soğana kim yiğide muhtaç artık öyle karmaşık oldu ki Allah halkımızın yardımcısı olsun. Kıymetli hemşehrilerim bu hesap içerisinde Diyanet’in sizi yönetmesini istemez misiniz? O zaman bu iktidara ne gerek var değil mi?”