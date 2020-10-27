‘Doğa katliamı önlenmeli’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga’nın Alpagut Köyü’nde kanalizasyon atıklarının dereye aktığını, bunun bir doğa katliamı olduğunu belirterek, atıkların fosseptik tesissine bağlanmasını istedi.

Beraberinde İlçe Başkanı Mustafa Biçer, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ve parti yöneticileriyle Dodurga’nın Alpagut Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız, yaşanan çevre sorunları hakkında bilgi aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tahtasız, köyün kanalizasyon atıklarının 400-500 metrelik boru hattı ile dereye döküldüğünü, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında 110 bin TL harcanarak fosseptik tesisi yapıldığını ancak atıkların tesise ulaşması için boru hattının yapılmadığını söyledi. Tahtasız, “Atık suların dereye dökülmesi bir çevre katliamıdır. Yapılacak basit bir çalışmayla atık sular fosseptik tesisine verilebilir.” diye konuştu.

Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ise kanalizasyon hattının bir an önce fosseptik tesisine bağlanmasını isteyerek, “Hafif bir rüzgârda bile tüm köyü pis kokular kaplıyor. Bu soruna çare bulunmalıdır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 17:53