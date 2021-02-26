Eliaçık: ‘DEVA iktidarı yakın’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertan Eliaçık, hiçbir kişi veya siyasal kurumun vazgeçilmez olmadığını vurgulayarak, “DEVA iktidarı yakındır.” dedi.

İktidarın yolun sonuna geldiğini, kendilerinin de iktidara yürüdüğünü ifade eden Eliaçık, şu açıklamayı yaptı:

“Gerçeğin yerini boş abartı, gerçek dışı yalan yanlış söz, tutum ve davranışlarla, milleti oyalama taktiğiyle, dikkatleri başka tarafa çevirerek zamanın doldurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Çünkü can yakıcı doğrular, gerçekler, ülkeyi yöneten yöneticilerin hoşuna gitmiyor, işine gelmiyor. Bunun bedelini de ne yazıktır ki, ülke olarak çekiyoruz. Hâlbuki hakikatin, doğrunun, gerçeğin doğuracağı adalet ve sonuç inanıyoruz ki demokrasi, atılım, huzur, refah, emniyet ve kalkınmadır.

Bugünün yöneticileri kendilerini de aldatarak, zafer sarhoşluğu edasıyla, halkla kendi aralarına ördükleri duvarla, kirli saltanatlarını sürdürmeye çalışsalar da yolun sonuna gelindiğinin farkındadırlar. Beyhude çıkışları, kullandıkları dil, oynadıkları çirkin oyunlar, kul hakkına uzattıkları elin bedelinin ağır yükü altına düşecekleri mukadderdir.

Hiçbir kişi veya siyasal kurum vazgeçilmez değildir. Geçmişte kendilerini vazgeçilmez gibi görenlerin hepsinin isimleri bugün kabristanların mezar taşlarında okunmaktadır.

Milletimize sunduğumuz yeniçağın, partimiz programıyla, liyakatli kadrolarımızla, ilkesel sağlam alt yapımızla, sürekli eğitilen teşkilatlarımızla, birlik ve beraberliğimizle, karamsarlığa, ümitsizliğe asla yer vermeyecek şekilde oyunun kurallarıyla, onurlu ve haysiyetli duruşumuzla iktidara yürüyor, yürüyeceğiz inşallah. Unutmamamız gerekir; tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz... Genel Başkanımız Ali Babacan'ın önderliğinde güçlü kadrolarımızla, DEVA Partisi olarak tarlada izimiz, harmanda da yüzümüz vardır. DEVA iktidarı yakındır.”