'Elimizi taşın altına koymaya hazırız'

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi demiryolu ve havaalanı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’un yararına olacak her türlü projenin hayata geçirilmesinde CHP olarak ellerini taşın altına koyacaklarını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunduklarını söyledi.

“Demiryolu, havaalanı, ve güney çevreyolunu acil ihtiyaçlarımız olarak görmekteyiz” diyen Mehmet Tahtasız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimiz kiremit-tuğla, un-irmik ve yem fabrikalarının komple ekipmanlarını imal eden lider illerden bir tanesidir. İmalat sanayisi gelişmiş olan ilimizde hammadde ve ürün transferleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yatırımcılarımız demiryolu ulaşımı olmaksızın kara taşımacılığı ile uluslararası pazarda rekabet edebilmesi dezavantaj oluşturmaktadır. Üreten ve ihraç edebilen Çorum’un demiryolu ve havaalanına ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca çevreyolu olarak yapılan yol şehir içerisinde kalmıştır. Can ve mal güvenliği açısından güney çevreyolunun yapılması ilimizin gelişimi açısından çok fayda sağlayacaktır.

Özetle demiryolu, havaalanı, ve güney çevreyolu acil ihtiyaçlarımız olarak görmekteyiz.”

(Haber Merkezi)