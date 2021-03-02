EMEP’ten ‘zamlar geri alınsın’ eylemi

FATİH BATTAR

EMEP Çorum İl Örgütü, pandemi nedeniyle temel tüketim ürünleri ve temel hizmetlere yapılan zamları protesto ederek, yapılan zamların geri alınmasını istedi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eylemde bir basın açıklaması yapan EMEP Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen; “İçinden geçtiğimiz dönemde işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, üretici köylüler, küçük esnaf bu gün açlık ve yoksullukla mücadele ediyorlar.” dedi

Açlık sınırının 2 bin 748 lira, yoksulluk sınırın 8 bin 750 lira olduğu koşullarda milyonlarca işçi ve emekçinin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğini beliten Gökmen, “Askeri ücrete yapılan zamlar buhar oldu. Elektrikten, doğalgaza, temel tüketim maddelerine zam yağmuru sağanak halde devam ediyor. Yağ yüzde 74 zamlandı. Ayçiçek yağı altın ile kıyaslanıyor. Süt ürünlerine ise ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, hastalar sütü peyniri daha az tüketiyor. Yoksul evler ete, kıymaya hasret kaldı.” şeklinde konuştu

Pandemi döneminde dünyanın en zengin 500 insanının 2020 yılında servetlerine servet kattığını kaydeden Gökmen; “Hükümet, uyguladığı ekonomik politikaların üstünü örtmek için zamlar konusunda esnafı, aracıyı hedef gösteriyor. Oysa gıda fiyatlarının tavan yapmasını nedeni tarımın hepten dışa bağımlı hale getirilmesi, üreticilerin tekellere ezdirilmesidir. Kriz ve salgınla mücadele adına kaynaklar bir avuç sermayederlere aktarıldı. Merkez bankasındaki 128 milyar dolar paranın nereye gittiği belli değil. Sorumlular bunların hesabını vermelidirler. Gelinen yerde bıçak kemiğe dayanmıştır. İşçilerin emekçilerin fedakarlık yapacak takati kalmamıştır.

Bunun için:

Zam yağmuru durdurulmalı, yapılan zamlar geri çekilmelidir. İşçi ücretleri yükseltilmeli insanca yaşayacak seviyeye çıkartılmalıdır. Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı. Pandemi nedeni ile işçilere emekçilere ekonomik, sosyal koruma sağlanmalıdır. Zenginlere servet vergisi konmalıdır. Yoksulların elektrik, su, doğalgaz, iletişim giderleri devletçe karşılanmalıdır. İşten atmalar, ücretsiz izinler, kısa çalışma ödeneklerine son verilmeli. Emek partisi olarak işçileri, emekçileri, sendikaları, emek ve demokrasi güçlerini ve bütün halkımızı haklarına sahip çıkmaya, birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.