M.BURAK YALÇIN

Geçtiğimiz hafta düzenlenen kongrede yeniden AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Erhan Akar, mazbatasını aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve partililer katıldı.

Törende konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti’nin sadece Türkiye’nin partisi olmadığını, dünyadaki tüm mazlumların partisi olduğunu belirterek, “Benimde bu kutlu davada 15. yılım. Merkez İlçe’de 3. dönemim. Bu kadrolarda yer bulduğumuz için Allah’a hamd ediyoruz” dedi.

Akar’dan sonra söz alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Yusuf Ahlatcı da Akar’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 17:40