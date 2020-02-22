Erhan Akar yeniden Merkez İlçe Başkanı

AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in katılımıyla Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giden Erhan Akar yeniden merkez ilçe başkanı seçildi.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Mustafa Kendirli, AK Parti Çorum Milletvekilleri, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin Divan Başkanlığı’nı AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Mustafa Kendirli yaparken, divan üyeliklerini ise İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, İl Yönetim Kurulu üyesi Nazlı Akyol, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur yaptı.

Kongrede 2016 yılından bu yana AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’nı yürüten Erhan Akar tek aday olarak seçime girdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; “Ahmet Balaban, Bahattin Tosun, Berk Özşahin, Emre Daşdemir, Esra Korkmaz, Fatih Şahinbaş, Ferhat Öztürk, Fikret Arslan, Fuat Aykaç, Gizem Ermiş, Hayri Özdemr, İnal Çanaklı, Hüseyin Eryücel, Kaan Kartal, Kafiye Yıldız, Levent İldeş Mehmet Akf Akyol, Mehmet Yalvaçer, Mesut Buz, Muhammet Ömür Şentürk, Muhammet Özenç, Murat Altunörs, Murat Küçükgüler, Murat Partici, Mustafa Doğan, Nurten Çalışkan, Samet Temiz, Sedanur Bozyel ve Şevket Şakar”