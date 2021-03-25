Erol Kavuncu'ya yeni görev

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde özellikle “Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu” kuruldu. Başkanlığını İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun yürüteceği yeni Alt Komisyonun üyeliğine de AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu seçildi.

Kavuncu; "Bugün maalesef, son günlerde ardarda meydana gelen müessif olaylarla, Avrupa’daki ırkçılığın kültürel olarak İslam ve Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilen ‘’İslamofobya’’ya dönüştüğünü müşahade etmekteyiz. Avrupa ülkelerinde siyasette, eğitimde, çalışma hayatında, günlük hayat aktivitelerinde, sokakta, kamu politikalarında, yargı kararlarında hem Müslümanların inancını yaşamalarını zorlaştırmakta, hem de Müslümanların yoğun ayırımcılığa hatta şiddet saldırılarına maruz kaldıkları görülmektedir." dedi

Avrupa'daki ırkçılığa dikkat çeken Kavuncu; "Bugün İslam’ı ve Müslümanları hedef alan şiddet eylemleri organize edildiği gibi, hemen her ülkedeki ‘’aşırı sağcı’’ siyasi hareketler Müslüman karşıtı politikalarla göçmen karşıtlığını bir araya getiren ırkçı yaklaşımları yaymakta ve siyaset de bunun etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle ilgili ülkelerdeki yargı kararları ve yasal düzenlemelerle bu insanlık suçu da yasallaştırılmaya çalışılmaktadır.

Avrupa’da medya, internet ve siyasetin bu konuda zehirli ve olumsuz bir dil kullanılarak nefreti körüklendiğine üzülerek şahit olmaktayız. Müslüman, yabancı ve mülteci düşmanlığı ile ilgili gözlemlenen emarelerden büyük bir terör dalgasının geleceği öngörülmektedir. Türkiye bütün mazlumlara sahip çıkan bir misyonla her zaman olduğu gibi bu haksızlığında karşısındadır. Alt Komisyonumuz, Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacak, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirecektir. Ayrıca akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; bu konuda farkındalık çalışmaları yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturmaya çalışacaktır. Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşanmışlıkları ve ülkelerin göçmen politikaları irdelenerek hazırlanacak rapor TBMM Genel Kurulu’na sunulacaktır.

Irkçı politikaları açığa çıkarmak, İslam karşıtlığı ile mücadeleyi ülkeler üstü bir insan hakları meselesi olarak görülmesini sağlamak, uluslararası kuruluşlarının bu konuya dikkatlerini çekmek, İslamofobik olayların kayda alınmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmesini teşvik etmek, konunun temel insan hakları kategorisi içine dâhil edilmesi için çalışılacaktır. Dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdur ve mazlumlar için bir insanlık suçu olan; terörizm ve ırkçılıklıktı." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 18:51