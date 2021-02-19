ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Grup toplantısında yaptığı konuşmasında Çorum'dan örnekler veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara yüklendi.

AK Parti iktidarının ekonomi ve esnaf politikalarını eleştiren Genel Başkan Akşener, iktidarın pandemi döneminde büyük sıkıntı yaşayan esnafa destek olmak yerine sorunları görmezden gelip daha da zora soktuğunu söyledi.

‘HİÇ Mİ İNSAFINIZ YOK?’

Akşener, Çorum’dan iki ayrı esnafın yaşadığı sorunu örnek verdiği konuşmasında şunları dile getirdi: “Çorum’da işyeri kapalı olan, dolayısıyla su tüketimi sıfır olan bir lokantaya 111 lira fatura geliyor. Aynı Münevver hanımın doğalgazı gibi. Geçen ay gelenle bu ay arasındaki 300 liralık fark! Yine aynı kentte su tüketimi sadece 6 m3 olan bir lokantaya 342 lira su parası üzerine bir de evsel atık bildirimi gönderiliyor. Yahu sizin hiç mi insafınız yok? Esnafın boğazını sıkmaktan zevk mi alıyorsunuz?

Sayın Erdoğan ve saz arkadaşları saraylarında sefa süredursun, biz koltuklarımızda oturmuyoruz. İYİ Parti kurulduğu gün demiştim ki, biz koltukları değil ayakkabıları eskiteceğiz. Aynen onu yapıyoruz.”