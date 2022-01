‘EYT’liler kazanılmış haklarını istiyor’

M.BURAK YALÇIN

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, EYT’lilerin 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” dedi.

CHP İl Başkanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, EYT’lilerin sorununu gündeme getirmek için açıklama yaptıklarını belirterek, iktidara geldiklerinde bu sorunu çözeceklerinin sözünü verdi.

EYT’lilerin yaş engeliyle birlikte bir de AK Parti ve MHP’nin engeline takıldığını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlarına “Daha gençsin, emekli olamazsın” diyor. Öte yandan işverenler ise “Sen yaşlısın, sana iş veremem” diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta “Sen yoksun” diyor” dedi.

Emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşların iş cinayetlerinde can verdiğini ileri süren Tahtasız, “2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle Emeklilikte Yaşa Takılanlar sadece açlıkla değil, iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor. Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanları “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor” diye konuştu.

EYT’lilerin kazanılmış haklarını talep ederken iktidarın her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile alay ettiğini iddia eden Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İktidarın havuz medyası her gün Emeklilikte Yaşa Takılan müjdesi veriyor iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp “Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok” deme cüretini gösteriyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu büyük hak gaspına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son verileceğini biliyor.”

CHP olarak EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edeceklerini ve hak gasplarına son vereceklerini söyleyen Tahtasız, “En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘’İntibak Yasası’’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz.

Rantçıya, faizciye çalışan iktidar Emeklilikte Yaşa Takılanların sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip Emeklilikte Yaşa Takılanların ve halkına sırtını dönen saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, bazı il genel meclis üyeleri ve partililer hazır bulundu.